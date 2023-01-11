رئیس سازمان بازرسی کل کشور وارد بندرعباس شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌اللّه خدائیان چگنی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور ظهر چهارشنبه در بدو ورود به بندرعباس از سوی مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان و جمعی از مسئولین اجرایی و قضایی استان، مورد استقبال قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور پس از دیدار با مقامات و مسئولین حاضر، ضمن تشکر از استقبال گرم وصمیمانه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دیگر مسئولان قضایی و اجرایی از امکان حضور در کرانه های نیلگون خلیج فارس و دیدار با مردم و مسئولین این منطقه از کشورمان، ابراز خرسندی کرد.

وی همچنین هدف از سفر خود به استان هرمزگان را دیدار با مسئولان، بازدیدهای قضایی و اداری و برگزاری نشست هایی در این رابطه عنوان کرد.

لازم به ذکر است: خدایان در جریان سفر به بندرعباس ضمن حضور در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل بازرسی استان هرمزگان، از این اداره کل و تعدادی از مراجع قضایی و ادارات و سازمان های استان بازدید خواهد کرد.