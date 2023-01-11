۱۰ هزار مسکن معلولین مناسب سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ۱۵ خرداد، معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به مأموریت اصلی این ستاد در محرومیت‌زدایی گفت: ما آغازگر این نهضت هستیم تا بقیه هم پای کار بیایند. ما سازمان بهزیستی را یکی از مهم‌ترین شرکای اجتماعی خود می‌دانیم چرا که هدف مشترک داریم. ما و سازمان بهزیستی هر دو رفع محرومیت می‌کنیم و این کار بسیار مقدس و برای رضای خداست.

سیدمصطفی سیدهاشمی با بیان اینکه ۲ درصد از معلولین کشور که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هستند توسط سازمان بهزیستی شناسایی شده‌اند، اظهار داشت: مگر می‌شود مسئولین متوجه این قشر از جمعیت نباشند، مگر می‌توان آنها را از جامعه حذف کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد ۱۵ خرداد در زمینه سلامت اجتماعی، اقدامات مهمی از جمله طرح غربالگری بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، پیشگیری از پوسیدگی دندان و غربالگری اسکلتی حرکتی در مناطق کم‌برخوردار انجام داده و اجرای طرح‌های مثبت حرکت، کامل کننده آن‌هاست.

سیدهاشمی با اشاره به تفاهم‌نامه مناسب‌سازی ۱۰ هزار مسکن معلولین خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه با هدف حمایت از طبقات کم‌برخوردار و بهبود کیفیت زندگی معلولین سراسر کشور و با تأمین اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیارد ریال از سوی بنیاد ۱۵ خرداد به امضا رسید.

مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد نیز با بیان اینکه تعامل با سازمان بهزیستی را بر خود فرض می‌دانیم، افزود: در پروژه‌های مشترکی که با بهزیستی داشتیم، نوع نگاه دکتر قادری ما را مشتاق‌تر کرد که با تمام قوا پای کار باشیم.

حمیدرضا علیان‌زادگان با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز پویش‌های مثبت حرکت یک و دو گفت: برنامه ما این بود که پویش مثبت حرکت سه را در سال ۱۴۰۲ اجرا کنیم اما به خاطر گستردگی کار و لزوم خدمات‌رسانی سریع‌تر به گروه‌های هدف، از همین امسال با کمک گروه‌های جهادی و با معرفی از سوی سازمان بهزیستی این کار را شروع خواهیم کرد و تا پایان سال به‌طور آزمایشی در چند استان عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد درباره نحوه اجرای این پویش اظهار داشت: در هر اداره کل استانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته‌ای مشترک با حضور نماینده بهزیستی و ستاد اجرایی و نماینده منتخب گروه‌های جهادی برای شناسایی معلولان محروم و واحدهای مسکونی واجد شرایط تشکیل می‌شود. سپس برای اجرای طرح، مجریان واجد شرایط از میان گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد انتخاب و با هدایت ناظر تخصصی (ترجیحاً معاونت شهرسازی و معماری شهرداری محل) نسبت اجرای طرح در واحدهای هدف اقدام می‌کنند.

رئیس سازمان بهزیستی نیز در این مراسم با بیان اینکه امروز بیشتر از همیشه نیاز داریم به مردم خدمت کنیم اظهار کرد: در مسیر خدمت رسانی به معلولان و نیازمندان، همواره حضور خیرین و نیکوکاران مثمرثمر بوده و به عنوان شریک اجتماعی در کنار دستگاه‌های دولتی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

علی محمد قادری خاطر نشان کرد: از بنیاد ۱۵ خرداد سپاسگزاریم که به یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان بهزیستی ورود کرده و به ما در خدمت‌رسانی به معلولین کم بضاعت کمک می‌کند. من قبلاً هم عرض کرده‌ام که این هزینه‌ها برای بنیاد، سرمایه است و مضاعف خواهد شد.

وی مناسب‌سازی مسکن معلولان را موجب افزایش سرمایه‌های اجتماعی نظام دانست و افزود: با انجام این کار، معلولان می‌گویند نظام چقدر به ما توجه دارد که این خدمات را به داخل خانه‌هایمان نیز آورده است.

رئیس سازمان بهزیستی در پایان با اشاره به اهمیت اوقات فراغت معلولان اظهار امیدواری کرد بنیاد ۱۵ خرداد در راه‌اندازی پردیس توانمندسازی و پارک ویژه معلولین نیز پیشقدم باشد.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور معلولین نیز گفت: در قانون جامع حمایت از معلولین، به مناسب‌سازی منازل تاکید شده اما تاکنون هیچ نهادی به جز بنیاد ۱۵ خرداد برای اجرای این کار اعلام آمادگی نکرده است.

علی‌همت محمودنژاد با اشاره به لزوم فراهم کردن بستر مناسب برای حضور معلولین در جامعه افزود: همین دیروز خانمی دارای معلولیت به من زنگ زد و گفت چهار سال است که نتوانسته از منزل خارج شود. اما وقتی زمینه فراهم شود و افراد دارای معلولیت وارد جامعه شوند کیفیت زندگی‌شان بالاتر می‌رود و احساس رضایت‌مندی می‌کنند.

وی در پایان پیشنهاد کرد که پس از اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، یک تندیس طلایی توسط سازمان بهزیستی به نمایندگی از معلولین کشور به بنیاد ۱۵ خرداد اهدا شود تا هم مراتب قدردانی معلولین رسانده شود و هم این‌که دیگران برای انجام کارهای مشابه برای معلولین تشویق شوند.