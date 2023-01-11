به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن هرمز ظهر چهارشنبه در آئین جشنواره گفتمان خدمت در مصلای اراک اظهار داشت: اقدامات و فعالیتهای جهادی و مخلصانه جامعه روحانیت در جشنواره گفتمان خدمت تبیین میشود و طی راه اندازی نمایشگاه این امر محقق خواهد شد.
وی افزود: شناسایی، تقویت و حمایت از فعالیتهای جهادی از برنامههای مهم جشنواره گفتمان خدمت است.
دبیر جشنوارههای گفتمان خدمت کشور بیان کرد: گروههای جهادی شرکت کننده در جشنواره ارزیابی خواهند شد و به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.
وی تاکید کرد: روحانیت در انقلاب اسلامی همواره پایه کار مردم بودهاند جشنواره گفتمان خدمت پایگاه اجتماعی روحانیت در بین مردم را تقویت خواهد کرد.
هرمز با بیان اینکه استان مرکزی در ارائه فعالیتهای جهادی همواره پیشتاز بوده و عملکرد درخشانی دارد، گفت: جامعه روحانیت این استان در حوادث اخیر و خصوصاً در کرونا و رفع مشکلات مردم حماسه ساز شدند و امروز باید این حماسهها به خوبی معرفی شود.
وی خاطر نشان کرد: الگوگیری از فعالیتهای جهادی روحانیت و ترویج خوبیها و فرهنگ مومنانه از سیاستهای مهم جشنواره خدمت است و قطعاً استان مرکزی الگویی برای سایر استانها خواهد بود.
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