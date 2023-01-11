به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در مراسم امضای تفاهم نامه شهرداری تهران با وزارت نیرو با بیان اینکه تابستان تجربه خوبی برای مدیریت برق داشته‌ایم گفت: اکنون نیز برای مدیریت آب همکاری خوبی حاکم است.

وی ادامه داد: تهران نسبت به سایر کلانشهرها متفاوت است و عمده کلانشهرهای جهان در کنار منابع آبی مانند رودخانه یا دریا هستند اما کمتر شهری مانند تهران وجود دارد که در کنار منابع آبی نباشند.

وزیر نیرو با بیان اینکه توسعه و آمایش بر مبنای موئلفه‌ها صورت گیرد گفت: باید به مدیریت مصرف و بازچرخانی آب بپردازیم و تعداد کارخانه‌های پساب آب در تهران بسیار زیاد است در حال حاضر شرایط تصفیه پساب‌های باقی مانده به گونه‌ای است که در نهایت آب تولید شده کاملاً بهداشتی است و هیچ محدودیتی برای مصارف غیر خانگی آن نداریم.

وی اظهار کرد: برای آب تهران باید اتفاق جدیدی رخ دهد تا از میزان آبی که وارد شهر می‌شود حداکثر استفاده را داشت در پیشبرد برنامه توسعه ما می‌توانیم هر جا که با کمبود برق روبرو هستیم، با نوسازی و تولید منابع جدید این کمبود را جبران کنیم اما آب ماده‌ای ارزشمند است که امکان تولید آن وجود ندارد و ما صرفاً تنها می‌توانیم منابع آبی را مدیریت و یا بازچرخانی کنیم.

محرابیان با اشاره به تفاهم نامه امروز تصریح کرد: این تفاهم نامه ۳ ساله است و باید در سال آینده حداقل ۳۵ درصد در مفاد این تفاهم نامه پیشرفت داشته باشیم.

وزیر نیرو گفت: در قالب تفاهم‌نامه امروز در بخش آب و فاضلاب امیدواریم تسریع در پروژه فاضلاب منطقه ۲۲ را شاهد باشیم. بی تردید با محدودیت‌های موجود لزوم مدیریت مصرف از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی در خصوص تکمیل شبکه فاضلاب منطقه ۲۲ نیز گفت: مسئله منطقه ۲۲ مسئله حادی است که البته برای تصفیه خانه این منطقه دو روش را همزمان مورد استفاده قرار دادیم.

محرابیان گفت: یکی بهره‌گیری از ظرفیت خالی موجود در جنوب غرب تهران که نیمی از این پروژه اجرا شده و فاضلاب این منطقه را به این تصفیه خانه متصل می‌کند و از سوی دیگر با رفع معارضین تصفیه خانه خرگوش دره نیز در این منطقه تکمیل و اجرایی خواهد شد. امیدواریم با تکمیل این پروژه در آینده نزدیک شاهد برداشته شدن گامی مؤثر در حوزه بازچرخانی آب باشیم.