سقف تسهیلات فاینانس ۳۰ میلیارد یورو شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین میشود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالملل باشد وزیر امور اقتصادی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصادی صادر کند.
همچنین تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفهای و آزمایشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی و آزمایشگاههای دولتی مستقر در پارکهای علم و فناوری برای تحقق مأموریتهای فناورانه آنها و ۵۰ درصد تسهیلات یاد شده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش بینی میشود.
بر این اساس، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال جاری معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو است.
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