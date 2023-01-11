تحریم ها فرصت طلایی برای گسترش توریسم سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه چهارشنبه در دیدار با رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه ایران اسلامی در حوزه سلامت و تربیت نیروی انسانی موفقیت‌های خوبی داشته است، اظهار داشت: اغتشاشات اخیر برای مقابله با قوت‌ها طرح ریزی شده است از این رو باید قوت‌ها را بشناسیم وتقویت کنیم.

وی با عنوان اینکه نظام پزشکی باید آسیب‌های موجود در حوزه‌های مرتبط را شناسایی و رفع کند، گفت: باید جهاد مبارزه با فساد در حوزه سلامت و پزشکی توسط نظام پزشکی شکل گیرد.

وی با بیان اینکه اطبا و پزشکان در جامعه دارای ارزش والایی هستند، گفت: نگاه قداست مابانه در این حوزه باید حفظ شود و مبانی قداست در دل و جان جامعه پزشکی نهادینه شود و این قشر به قداست این حوزه باور داشته باشد.

آیت الله لائینی گفت: هرچند با گسترش بی ضابطه دانشکده‌ها و دانشگاه‌های پزشکی روبرو هستیم در عین حال باید به این مسئله توجه کرد که میزان پزشک و متخصصان حوزه سلامت به نسبت جمعیت کمبود وجود دارد.

امام جمعه ساری با اظهار اینکه یکی از توطئه‌های دشمن آن است که نخبه‌ها و متخصصان کشور را جذب می‌کند، خالی کردن کشور از متخصص‌ها و نخبه‌ها را ضربه بزرگی دانست و گفت: از این نیرو نیازمند آن هستیم که نیروهای اصولی و درست جایگزین شوند.

نماینده ولی فقیه در مازندران بر لزوم گسترش توریسم سلامت در کشور و مازندران تاکید کرد و گفت: تحریم‌ها بهترین بهترین فرصت برای توسعه و گسترش توریسم سلامت است.

وی با انتقاد از وجود پدیده سقط جنین در کشور گفت: برای کاهش این پدیده باید نظارت درستی صورت گیرد زیرا با کاهش نرخ تولد و جمعیت روبرو هستیم و جلوی سقط جنین گرفته شود.

وی همچنین آمار سزارین را در کشور بالاتر از نرخ جهانی ذکر کرد و آن را زیبنده کشور ندانست و گفت: همچنین باید از ایجاد انحصار در حوزه سلامت جلوگیری شود.