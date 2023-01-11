جمعی از خانواده های شهدای امنیت استان قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور عصر چهارشنبه که در مراسم افتتاح و آغاز به کار پروژه‌های عمرانی و شهری در سالن همایش‌های شهرداری قم حضور یافته بود از خانواده‌های معظم شهدای امنیت استان قم با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل آورد.

خانواده شهید زاهدلویی، شهیدان شاملوئیان، شهید محمدی، شهید عظیمی، شهید خبیر و شهید موسوی نژاد از جمله خانواده‌های شهدای امنیت استان قم بودند که در این مراسم از آنان تجلیل شد.

در این مراسم احمد امیرآبادی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دکتر سقائیان نژاد شهردار قم، دکتر اسلامی رئیس شورای اسلامی شهر، معتمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سردار میرفیضی فرمانده انتظامی استان، سردار کبیری جانشین فرمانده سپاه استان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حامدی امام‌جمعه پردیسان، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونان و مدیران مناطق و ستادی شهرداری و دیگر مسئولان استانی و شهری نیز حضور داشتند.

در ادامه نیز از سند هویتی طلبه بسیجی شهید مهدی زاهدلویی که در حوادث اخیر به درجه رفیع شهادت نائل آمد با حضور مادر این شهید رونمایی شد.