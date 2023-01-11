  1. استانها
  2. قم
۲۲ دی ۱۴۰۱، ۰:۲۲

شهردار قم خبر داد؛

اختصاص اراضی ۴۸ و ۳۲ هکتاری به پروژه های اطراف حرم مطهر

اختصاص اراضی ۴۸ و ۳۲ هکتاری به پروژه های اطراف حرم مطهر

قم- شهردار قم اظهار داشت: اراضی ۴۸ و ۳۲ هکتاری برای پروژه های اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) و بافت فرسوده قم اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح و آغاز به کار پروژه‌های عمرانی و شهری قم که با حضور وزیر کشور در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد اظهار داشت: در برنامه اول و دوم شهرداری قم تعداد ۳۵ تقاطع غیر همسطح پیش بینی شده که این پروژه‌ها در مناطق اصلی و شریانی شهر قرار دارند.

شهردار قم با اشاره به بهره برداری پروژه تونل و زیرگذر شهدای امنیت افزود: این پروژه در حقیقت پروژه ترکیبی است که مناطق مختلفی از قم از جمله منطقه ۲، ۴ و ۸ را به یکدیگر متصل می‌کند.

سقائیان نژاد عنوان داشت: تونل غدیر نیز به این محور متصل خواهد شد که امیدواریم تا اوایل سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اولویت شهرداری در سال جاری و سال آینده پرداختن به هسته مرکزی شهر است.

شهردار قم اظهار داشت: اراضی ۴۸ و ۳۲ هکتاری برای پروژه‌های اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و بافت فرسوده هسته مرکزی قم اختصاص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر است از وزیر کشور و نگاه ویژه وی به شهر قم اظهار داشت: تعداد ۵۰ دستگاه اتوبوس و همچنین ۵۰ دستگاه ون تا نیمه شعبان امسال به شهرداری قم تحویل خواهد شد.

سقائیان نژاد در خصوص متروی قم نیز بیان داشت: قرارداد سه هزار میلیارد تومانی برای تأمین ۵۵ واگن قطار شهری توسط دولت به امضا رسیده است و مقرر شد با هماهنگی وزیر کشور سه رام قطار از یکی از شهرهای کشور به منظور راه اندازی متروی قم قرض گرفته شود.

شهردار قم ادامه داد: ضلع شرقی حرم مطهر سامان‌دهی خوبی ندارد و قراردادی بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به منظور احداث ۲۰۰۰ پارکینگ در بخش ضلع شرقی حرم مطهر منعقد شده است.

کد مطلب 5680237
مهدی بخشی سورکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه