اختصاص اراضی ۴۸ و ۳۲ هکتاری به پروژه های اطراف حرم مطهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح و آغاز به کار پروژه‌های عمرانی و شهری قم که با حضور وزیر کشور در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد اظهار داشت: در برنامه اول و دوم شهرداری قم تعداد ۳۵ تقاطع غیر همسطح پیش بینی شده که این پروژه‌ها در مناطق اصلی و شریانی شهر قرار دارند.

شهردار قم با اشاره به بهره برداری پروژه تونل و زیرگذر شهدای امنیت افزود: این پروژه در حقیقت پروژه ترکیبی است که مناطق مختلفی از قم از جمله منطقه ۲، ۴ و ۸ را به یکدیگر متصل می‌کند.

سقائیان نژاد عنوان داشت: تونل غدیر نیز به این محور متصل خواهد شد که امیدواریم تا اوایل سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اولویت شهرداری در سال جاری و سال آینده پرداختن به هسته مرکزی شهر است.

شهردار قم اظهار داشت: اراضی ۴۸ و ۳۲ هکتاری برای پروژه‌های اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و بافت فرسوده هسته مرکزی قم اختصاص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر است از وزیر کشور و نگاه ویژه وی به شهر قم اظهار داشت: تعداد ۵۰ دستگاه اتوبوس و همچنین ۵۰ دستگاه ون تا نیمه شعبان امسال به شهرداری قم تحویل خواهد شد.

سقائیان نژاد در خصوص متروی قم نیز بیان داشت: قرارداد سه هزار میلیارد تومانی برای تأمین ۵۵ واگن قطار شهری توسط دولت به امضا رسیده است و مقرر شد با هماهنگی وزیر کشور سه رام قطار از یکی از شهرهای کشور به منظور راه اندازی متروی قم قرض گرفته شود.

شهردار قم ادامه داد: ضلع شرقی حرم مطهر سامان‌دهی خوبی ندارد و قراردادی بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به منظور احداث ۲۰۰۰ پارکینگ در بخش ضلع شرقی حرم مطهر منعقد شده است.