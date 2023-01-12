به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت حاج نوروز سعیدی، پدر شهیدان گرانقدر جاسم، احمد و قاسم سعیدی تصریح کرد: این پدر فداکار با پرورش فرزندانی غیور و رشید و تقدیم خالصانه آنان به گلستان ایثار و شهادت، با توشهای پربار دعوت حق را لبیک گفت و یاد و خاطرهای ماندگار در این مرز و بوم از خود برجا گذاشت.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت حاج نوروز سعیدی، پدر بزرگوار شهیدان گرانقدر جاسم، احمد و قاسم سعیدی موجب تأثر خاطر شد.
این پدر فداکار با پرورش فرزندانی غیور و رشید و تقدیم خالصانه آنان به گلستان ایثار و شهادت، با توشهای پربار دعوت حق را لبیک گفت و یاد و خاطرهای ماندگار در این مرز و بوم از خود برجا گذاشت.
اینجانب مصیبت وارده را به مردم شهیدپرور خوزستان و خانواده محترم آن پدر وارسته تسلیت میگویم و از درگاه خداوند برای ایشان رحمت واسعه و همجواری با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسالت دارم.
نظر شما