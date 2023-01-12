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۲۲ دی ۱۴۰۱، ۹:۲۷

در پیامی صورت گرفت؛

تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت پدر شهیدان سعیدی

تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت پدر شهیدان سعیدی

رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر شهیدان گرانقدر جاسم، احمد و قاسم سعیدی را به خانواده آنان و مردم شهیدپرور خوزستان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت درگذشت حاج نوروز سعیدی، پدر شهیدان گرانقدر جاسم، احمد و قاسم سعیدی تصریح کرد: این پدر فداکار با پرورش فرزندانی غیور و رشید و تقدیم خالصانه آنان به گلستان ایثار و شهادت، با توشه‌ای پربار دعوت حق را لبیک گفت و یاد و خاطره‌ای ماندگار در این مرز و بوم از خود برجا گذاشت.


متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت حاج نوروز سعیدی، پدر بزرگوار شهیدان گرانقدر جاسم، احمد و قاسم سعیدی موجب تأثر خاطر شد.

این پدر فداکار با پرورش فرزندانی غیور و رشید و تقدیم خالصانه آنان به گلستان ایثار و شهادت، با توشه‌ای پربار دعوت حق را لبیک گفت و یاد و خاطره‌ای ماندگار در این مرز و بوم از خود برجا گذاشت.

اینجانب مصیبت وارده را به مردم شهیدپرور خوزستان و خانواده محترم آن پدر وارسته تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند برای ایشان رحمت واسعه و همجواری با فرزندان شهیدش و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسالت دارم.

کد مطلب 5680294
نفیسه عبدالهی

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