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۲۲ دی ۱۴۰۱، ۱۸:۱۸

مدیرکل انتقال خون مازندران:

شاخص اهدای خون در مازندران ۳۷ در هزار نفر است

شاخص اهدای خون در مازندران ۳۷ در هزار نفر است

بابلسر- مدیرکل انتقال خون مازندران فرسودگی تجهیزات و کمبود نیروی انسانی را از مشکلات فراروی این سازمان در استان اعلام کرد و گفت: شاخص اهدای خون در استان ۳۷ در هر هزار نفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله محمدی فیروز عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح پایگاه اهدای خون در بابلسر فرسودگی تجهیزات و کمبود نیروی انسانی را از مشکلات فراروی این سازمان در استان ذکر کرد و از مسئولان امر تقاضا کرد تا کمبودهای فراروی را رفع کنند.

وی از مسئولان امر خواستار جبران کمبودها شد و گفت: امیدواریم بتوانیم درمانگاه انتقال خون را اختصاصی کنیم زیرا انتقال خن مرکز تخصصی، علمی و فنی است و اگر ۲۴ ساعت خون در استان تزریق نشود با مشکل مواجه می‌شویم.

وی گفت: شاخص اهدای خون در مازندران ۳۷ در هزار نفر است و این میزان در دنیا ۲۵ در هزار نفر است و مازندران از نظر اهدای خون مستمر و شاخص اهدای خون رتبه اول را در کشور دارد.

باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس نیز احداث پایگاه اهدای خون را از مطالبات دیرینه مردم شهرستان بابلسر یاد کرد و گفت: خون و اهدای خون از ارکان اساسی در جامعه محسوب می‌شود.

وی گفت: انتقال خون علاوه بر اهمیت پزشکی از نظر معنوی و ایثار نیز اهمیت دارد و نوع دوستی، مسئولیت پذیری اجتماعی و کمک به همنوع بسیار اهمیت دارد.

کد مطلب 5680724

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