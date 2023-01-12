به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله محمدی فیروز عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح پایگاه اهدای خون در بابلسر فرسودگی تجهیزات و کمبود نیروی انسانی را از مشکلات فراروی این سازمان در استان ذکر کرد و از مسئولان امر تقاضا کرد تا کمبودهای فراروی را رفع کنند.

وی از مسئولان امر خواستار جبران کمبودها شد و گفت: امیدواریم بتوانیم درمانگاه انتقال خون را اختصاصی کنیم زیرا انتقال خن مرکز تخصصی، علمی و فنی است و اگر ۲۴ ساعت خون در استان تزریق نشود با مشکل مواجه می‌شویم.

وی گفت: شاخص اهدای خون در مازندران ۳۷ در هزار نفر است و این میزان در دنیا ۲۵ در هزار نفر است و مازندران از نظر اهدای خون مستمر و شاخص اهدای خون رتبه اول را در کشور دارد.

باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس نیز احداث پایگاه اهدای خون را از مطالبات دیرینه مردم شهرستان بابلسر یاد کرد و گفت: خون و اهدای خون از ارکان اساسی در جامعه محسوب می‌شود.

وی گفت: انتقال خون علاوه بر اهمیت پزشکی از نظر معنوی و ایثار نیز اهمیت دارد و نوع دوستی، مسئولیت پذیری اجتماعی و کمک به همنوع بسیار اهمیت دارد.