تیک تاک در فرانسه ۵ میلیون یورو جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی‌های فرانسه (CNIL) متوجه شده رد کردن ردیاب های آنلاین در tiktok.com برای کاربران این پلتفرم سخت تر از قبول آنها است.

همچنین رگولاتور حریم خصوصی فرانسه متوجه شده به کاربران اینترنت اطلاعات کافی درباره موارد استفاده کوکی های تیک تاک داده نشده است.

سخنگوی تیک تاک در این باره می گوید: این یافته ها مربوط به عملکرد پیشین ما هستند که سال گذشته آنها را برطرف کردیم. علاوه بر آن ما رد کردن کوکی های غیر حیاتی را تسهیل و اطلاعات اضافی درباره هدف برخی کوکی ها نیز فراهم کردیم.

او در ادامه افزود: CNIL به همکاری ما طی تحقیق اشاره کرده است. همچنین حفظ حریم خصوصی کاربران یکی از اولویت های اصلی تیک تاک است.

طبق قوانین اتحادیه اروپا، وب سایت ها باید قبل از به کارگیری کوکی ها برای جمع آوری اطلاعات کاربران، به طور شفاف از آنها سوال کنند. علاوه برآن قبول نکردن کوکی ها نیز باید آسان باشد.