به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی اعلام کرد: حوالی ساعت ۲۰ شب گذشته ۲۲ دی ماه، با اعلام حادثه انفجار منزل مسکونی بلافاصله تیم نجات فنی جمعیت هلال احمر شهرستان بوکان به استعداد ۱۱ نفر به محل حادثه اعزام شدند.

یک منزل مسکونی در شهر بوکان بر اثر نشت گاز و انفجار تخریب شد و متأسفانه تعدادی از آسیب دیدگان در حادثه فوق زیر آوار دفن شدند.

عملیات جست‌وجوی مفقودین در آوار منزل مسکونی تخریب شده در بوکان پس از ۷ ساعت تلاش امدادگران هلال‌احمر و سایر عوامل امدادی، ساعت ۰۳:۰۳ بامداد امروز ۲۳ دی‌ماه به پایان رسید.

این حادثه براثر نشت گاز اتفاق افتاد که ۲ نفر دچار مصدومیت شدند و ۶ نفر جان خود را از دست دادند، پیکر جانباختگان پس از رهاسازی از زیر آوار، تحویل عوامل انتظامی شد و مصدومین به مرکز درمانی منتقل شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در این حادثه اجساد ۶ نفر شامل ۲ کودک، ۲ مرد و ۲ زن که همگی اعضای یک خانواده بودند از زیر آوار بیرون آورده شده و سه مجروح این حادثه نیز برای مداوا به مراکز درمانی اعزام شده‌اند.

رسول معروفی اضافه کرد: یکی از مأموران آتش نشانی نیز هنگام آوار برداری دچار مصدومیت شد که بلافاصله از سوی امدادگران برای مداوا به بیمارستان شهیدقلی‌پور بوکان اعزام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان گفت: پس از وقوع این حادثه، ۱۵ نفر از نیروهای آتش نشانی از چهار ایستگاه به محل اعزام شده و تعدادی از نیروهای ذخیره نیز برای کمک به امدادگران فراخوانده شدند.

معروفی در خصوص علت اصلی این حادثه اعلام کرد: هنوز علت اصلی این حادثه مشخص نیست و کارشناسان شرکت گاز در حال بررسی علت آن هستند اما شرایط و شیوه تخریب ساختمان شبیه انفجار گاز است.

پس از وقوع حادثه انفجار گاز در یک منزل مسکونی در کوچه بهار خیابان ورزش بوکان روبه‌روی میدان فوتبال وحدت این شهر شمار زیادی از شهروندان برای کمک رسانی به حادثه دیدگان خود را به محل رسانده و باعث ایجاد ترافیک و ازدحام جمعیت شدند.