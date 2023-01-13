دو پیشنهاد تهران در جمع سران و وزیران کشورهای جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان عصر پنجشنبه در نشست وبیناری وزرای خارجه «صدای جنوب» شرکت و طی سخنانی، دیدگاه ها و نظرات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوعات مهم جهانی و نقش تاثیرگذار کشورهای جنوب در عرصه بین المللی را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخشی از سخنرانی خود تاکید کرد: در حال حاضر جهان گرفتار بحران های چند لایه و پیچیده است و با چشم انداز بازگشت کووید -۱۹، درگیری، جنگ و تروریسم، توسعه نیافتگی و تبعات سوء فقر و نابرابری اقتصادی و همزمان شرایط رکود و تورم روبرو است؛ این در حالی است که شماری از بازیگران به جای همفکری و همکاری برای حل معضلات جهانی و حل بحران ها، در مسیر منافع یکجانبه خود تلاش می کنند و از راه اعمال نفوذ در نهادهای مالی و اقتصادی بین المللی و تحریم های یکجانبه و ظالمانه، کشورهای مستقل و خواهان چند جانبه گرایی را تحت فشار قرار می دهند.

امیرعبداللهیان در ادامه خواستار اتخاذ گام هایی عملی برای تحکیم صلح و ثبات و امنیت جهانی شد و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با گروه ٢٠ را اعلام و شکل گیری تروئیکای کشورهای جنوب در راستای تامین منافع مردم جنوب، همکاری های چند جانبه، منطقه ای و بین المللی در چارچوب همکاری برای تثبیت امنیت انرژی در جهان و همزمان تلاش هم افزا برای امنیت غذایی و زنجیره های تامین، همکاری های چند وجهی در حوزه حمل و نقل، مواصلات و ترانزیت، بهره مندی عادلانه و صلح آمیز از انرژی هسته ای و حرکت به سوی خلع سلاح هسته ای عمومی در جهان، مبارزه با تروریسم و افراطی گری و تقویت بردباری مذهبی و همچنین ایجاد رسانه ای مستقل برای جنوب را بعنوان پیشنهادات کشورمان مطرح کرد.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنرانی خود اظهار کرد، جمهوری اسلامی ایران اراده قاطع برای استیفای حق بهره مندی از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز آن از جمله غنی سازی را داشته و با حسن نیت و بر مبنای برابری به تحقق توافق هسته ای پایبند است، با این وجود، دولت کنونی آمریکا به رغم درخواست جامعه بین الملل و جامعه جهانی، همچنان بر نقض تعهدات و سیاست تحریمی و بهانه جویی و وقت کشی پافشاری دارد و این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران به همکاری های خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید و فشار خارجی و زور تسلیم نمی شود و معتقد است دیپلماسی و مذاکره بهترین گزینه است.

در این اجلاس علاوه بر وزیر خارجه کشورمان، وزاری خارجه کشورهای هند (میزبان)، ارمنستان، عمان، مالدیو، پاناما، جامائیکا، کنیا، السالوادور، گرجستان، اوگاندا و تونس، دمنکین نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.



تاکید بر چند جانبه گرایی و اصلاح رویه های بین المللی و مالی حاکم بر نظام بین المللی به نحوی که بیانگر انتظارات، اولویتها و مشارکت کشورهای جنوب باشد؛ تاکید بر همکاری های مشترک جهانی به ویژه بین کشورهای جنوب بمنظور رویارویی با چالش های مشترک جهانی از جمله در حوزه های مربوط به امنیت غذایی، امنیت انرژی و تاکید بر جلوگیری از آسیب های چالش های جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، بحرانهای جهانی، جنگ، پاندمی، تروریسم و خشونت؛ قرض و بدهی های مالی کشورهای کوچک و اقتصادهای در حال رشد به ویژه در پرتو شرایط فعلی جهان و لزوم عمل دولت های شمال به تعهدات خود؛ حرکت به سوی انرژی های تجدید پذیر و پاک و لزوم در نظر گرفتن آسیب پذیری های کشورهای کوچک تر و ضعیفتر؛ و نیز لزوم ارتقای همکاری ها و مشارکت بین المللی کشورهای جنوب از محورهای اصلی صحبتهای وزاری خارجه شرکت کننده در این اجلاس بود.

سوبرامانیام جایشانکار وزیر خارجه هند نیز بعنوان میزبان و سخنران افتتاحیه این نشست اظهار داشت : هند بعنوان رئیس گروه ٢٠ ، در سال ٢٠٢٣، سعی دارد تا با برگزاری برنامه ها و رویدادهای مختلف نقطه نظرات سایر کشورهای مطرح جهان را نیز جمع آوری و منعکس نماید.



دولت هند با هدف آمادگی برای برگزاری اجلاس سران گروه ۲۰ که در شهریور ماه سال ١۴٠٢ به ریاست هند برگزار خواهد شد، نشست سران و وزرای خارجه منتخب چند کشور در حال توسعه را با عنوان " صدای جنوب " به شکل وبیناری برگزار کرد.