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۲۴ دی ۱۴۰۱، ۷:۲۲

رئیس سازمان نظام پرستاری مطرح کرد؛

افزایش شکاف درآمدی با دادن ضریب به کارانه پرستاران

افزایش شکاف درآمدی با دادن ضریب به کارانه پرستاران

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: دادن ضریب ۲.۲ به کارانه پرستاران، منجر به افزایش شکاف درآمدی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی، در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: در کشور ما ۲۰۰ دانشکده پرستاری و به طور میانگین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار فارغ‌التحصیل پرستاری در سال وجود دارد؛ تقریباً تمام رشته مقاطع ارشد مورد نیاز مردم ایران وجود دارد و مقطع دکترا نیز بازنگری شده و با تربیت پرستاران در این مقطع، امتزاج بین دانشکده‌ها و بالین بیشتر اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: مسائل مالی در رده‌های دوم و سوم اهمیت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری قرار دارد و اولین اهمیت اجرای این قانون، هویت بخشی به مراقبت‌های پرستاری است و اهمیت دیگر آن، شفاف شدن مرزهای حقوقی و قضائی در پرونده‌های قصور پزشکی است.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: در دوران کرونا که بیشترین حجم بستری بیماران را در بیمارستان‌ها داشتیم؛ کارانه پرستاران به یک سوم اُفت پیدا کرد که دلیل آن، عدم محاسبه پروسیجرهای پرستاری و سایر خدمات آنها بود و این وابستگی درآمد به عملکرد پزشک، مشکل‌ساز بود که با اجرای تعرفه‌ها، این مشکل حل می‌شود.

وی بیان کرد: آنچه در اطراف روز پرستار پرداختی علی الحساب به عنوان تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری انجام شد، به معنای اجرای واقعی قانون تعرفه‌گذاری نبود، زیرا وزارت بهداشت فقط در بیمارستان‌های خودش کارانه‌های قبلی را ضرب در ضریب ۲.۲ و مبلغی را به پرستاران پرداخت کردند. اگرچه این اقدام نیز جای تشکر دارد، به هر حال مبلغی به کارانه پرستاران اضافه شد، اما دادن ضریب ۲.۲ به کارانه پرستاران، منجر به افزایش شکاف درآمدی می‌شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه با تلاش‌های صورت گرفته، «K» پرستاری و ارزش‌های نسبی خدمات پرستاری به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است، یادآور شد: دستورالعمل‌های ثبت خدمات در HIS، رسیدگی به اسناد و بازتوزیع ، نیز تدوین و در شورای عالی بیمه به تصویب رسید، البته دستورالعمل بازتوزیع هنوز در حال چکش‌کاری است.

میرزابیگی تأکید کرد: درخواست ما از رؤسای بیمارستان‌ها و سرپرستاران این است که طبق آنچه به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده، خدمات را در سیستم‌های مربوطه ثبت کنند تا پرستاران ضرر نکنند.

کد مطلب 5681615
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • پرستار IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      6 0
      پاسخ
      کل کارانه ای که به ما پرستارای شهرستانی دادن ۲ تومن بوده با حجم کاری چند برابر شهرهای بزرگ ، این چه عدالتی یه اخه یکی ۲۰ تومن بگیره یکی دو تومن
    • پرستار IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      3 0
      پاسخ
      کل کارانه ای که به ما پرستارای شهرستانی دادن ۲ تومن بوده با حجم کاری چند برابر شهرهای بزرگ ، این چه عدالتی یه اخه یکی ۲۰ تومن بگیره یکی دو تومن
    • اصغر IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
      5 1
      پاسخ
      من پرستار با17سال سابقه کاردربیمارستان دولتی نزدیک به 5میلیون تعرفه گذاری گرفتم وکمک بهیار بخشمون نزدیک به 7میلیون نه مرخصی رفته بودم نه استعلاجی وهرماه نزدیک به نود ساعت اضافه کاری اجباری داشتم واقعا که با این اجراشون
    • ناشناس IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      1 0
      پاسخ
      چراپرستارای طرحی ک خودتون تعدیل کردین ومبلغی ک برای تعرفه گذاری واریزکرده بودیدضریب یک حساب کردین ولی مال بقیه ک موندن راضریب دوحساب کردین،کجای این کارعدالته خداازتون نگذره وحرمتون باشه،اینم ازکاردانشگاه علوم پزشکی شیراز
    • پرستار RO ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      0 2
      پاسخ
      این‌چه قانونیه که شامل پرستاران بیمارستانهای خصوصی و خیریه نشده در حالی که نصح صریح قانون و ابلاغیه هیچ فرقی بین‌پرسنل بخش هصوصی و دولتی نگذاشته ؟ آیا این بارستانها فراتر از قانونند؟آیا نظام پرستاری همراه با رؤسای این بیمارستانها پا روی گلوی پرسنل بخشش خصوصی گذاشته و دست در جیبشان کرده است؟
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      4 1
      پاسخ
      دفترپرستاری کل پول و بین مترون و سوپروایزو هدنرس تقسیم کردبه ما پرستارای بالین هم که بالا سربیماربودیم یه صدقه دادن آفرین به این عدالت
    • رضوان IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      2 2
      پاسخ
      تین جه عدالتی که بالاترین ضریب برای مترون و سوپر واریزشد دخترش مگه اونا بالا سر بیمار میرن وکار بالین انجام میدن
      • رییسی IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
        0 0
        سلام دوست عزیز وقتی ضرایب رو نمیدونید لطفا نظرتون رو قاطع اعلام نکنید بنده با ۱۷ سال سابقه کار سوپروایزر کارشناس ارشد ضریب ۱.۴ داشتم و کل مبلغی که دریافت کردم ۲ تومن با ماهی ۱۲۰ ساعت اضافه کار همکار پرستار بخش از ۳ به بالا گرفتن و تا ۶ تومن هم دریافتی داشتند چون ضریب برای پرستار بخش ۲.۴ تعریف شده
    • Jaafar IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      3 0
      پاسخ
      من خودم پزشکم واقعا حجم کاری پرستاران و میزان درامدشون یکسان نیست و عادلانه نیست شما به یه کارگر پول جابه جا کردن تلویزیون بدی و ازش جابه جا کردن یخچال رو بخوای قطعا یخچال رو یا جابه جا نخواهد کرد یا تو جابه جایی ضربه به یخچال وارد خواهد شد پس پرستار و پزشک و کادر درمان هم به اندازه ای دریافتی کار
    • ناشناس IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      3 10
      پاسخ
      چ خبره آنقدر حقوق و کارانه میگیرید هنوز کمتونه هیچ کاری هم انجام نمی‌دید فقط میشینید حرف میزنید و پرونده می‌نویسید حقوق مجانی میگیرید
      • آرش IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
        1 0
        شما که با حضور در بیمارستان ، متوجه تلاش و فداکاری پرستاران عزیز نشدین، قطعا با صحبتهای من ، چیزی به درک و شعورتان اضافه نخواهد شد که الان بخوام یک شیفت پرستار رو براتون توضیح بدم که چه زحماتی رو متحمل میشن. این جملات رو هم فقط جهت حمایت و تشکر از قشر زحمتکش پرستار نوشتم. از طرف یک معلم
    • رضوان IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
      5 0
      پاسخ
      برقراری فوق العاده خاص کادربهداشت ودرمان وتخصیص اعتبار در بودجه سال ۱۴۰۲کشور،مطالبه اصلی وقانونی مدافعان سلامت "
    • IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
      1 0
      پاسخ
      کارانه ای که یک سال عقب هست،کاش درست وبه موقع میدادن، ضریب نخواستیم. والا.

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