افزایش شکاف درآمدی با دادن ضریب به کارانه پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی، در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: در کشور ما ۲۰۰ دانشکده پرستاری و به طور میانگین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار فارغالتحصیل پرستاری در سال وجود دارد؛ تقریباً تمام رشته مقاطع ارشد مورد نیاز مردم ایران وجود دارد و مقطع دکترا نیز بازنگری شده و با تربیت پرستاران در این مقطع، امتزاج بین دانشکدهها و بالین بیشتر اتفاق میافتد.
وی ادامه داد: مسائل مالی در ردههای دوم و سوم اهمیت اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری قرار دارد و اولین اهمیت اجرای این قانون، هویت بخشی به مراقبتهای پرستاری است و اهمیت دیگر آن، شفاف شدن مرزهای حقوقی و قضائی در پروندههای قصور پزشکی است.
میرزابیگی خاطرنشان کرد: در دوران کرونا که بیشترین حجم بستری بیماران را در بیمارستانها داشتیم؛ کارانه پرستاران به یک سوم اُفت پیدا کرد که دلیل آن، عدم محاسبه پروسیجرهای پرستاری و سایر خدمات آنها بود و این وابستگی درآمد به عملکرد پزشک، مشکلساز بود که با اجرای تعرفهها، این مشکل حل میشود.
وی بیان کرد: آنچه در اطراف روز پرستار پرداختی علی الحساب به عنوان تعرفهگذاری خدمات پرستاری انجام شد، به معنای اجرای واقعی قانون تعرفهگذاری نبود، زیرا وزارت بهداشت فقط در بیمارستانهای خودش کارانههای قبلی را ضرب در ضریب ۲.۲ و مبلغی را به پرستاران پرداخت کردند. اگرچه این اقدام نیز جای تشکر دارد، به هر حال مبلغی به کارانه پرستاران اضافه شد، اما دادن ضریب ۲.۲ به کارانه پرستاران، منجر به افزایش شکاف درآمدی میشود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه با تلاشهای صورت گرفته، «K» پرستاری و ارزشهای نسبی خدمات پرستاری به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است، یادآور شد: دستورالعملهای ثبت خدمات در HIS، رسیدگی به اسناد و بازتوزیع ، نیز تدوین و در شورای عالی بیمه به تصویب رسید، البته دستورالعمل بازتوزیع هنوز در حال چکشکاری است.
میرزابیگی تأکید کرد: درخواست ما از رؤسای بیمارستانها و سرپرستاران این است که طبق آنچه به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده، خدمات را در سیستمهای مربوطه ثبت کنند تا پرستاران ضرر نکنند.
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