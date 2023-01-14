اعضای ستاد حقوق بشر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، از افزایش اعضای ستاد حقوق بشر برابر پیشنهاد ستاد حقوق بشر در جلسه مورخ ۳ آبان ماه خود و تصویب شورایعالی امنیت ملی خبر داد.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: بر اساس این مصوبه، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان اعضای جدید ستاد حقوق بشر تعیین شدند.

وی گفت: ستاد حقوق بشر برابر مصوبه ۱۰ دی ماه ۱۳۸۴ شورایعالی امنیت که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، برای تمرکز فعالیت‌های نظام در زمینه حقوق بشر و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق‌تر تصمیمات تشکیل گردید و همه دستگاه‌های ذیربط نیز موظف به همکاری و هماهنگی با آن شدند.

غریب آبادی تصریح کرد: وظایف و مسوولیت‌های ستاد نیز طراحی، هدایت و پیگیری تمامی امور مربوط به مسئله حقوق بشر در سطح داخلی یا خارجی و بین الملل تعیین گردید.

دبیر ستاد حقوق بشر در پایان گفت: اعضای این ستاد نیز به این شرح تعیین شده بودند؛ رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس ستاد، دبیر ستاد، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندان‌ها، وزرای خارجه، کشور، اطلاعات، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، معاونین حقوقی و امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دو نفر حقوقدان یا قضات باسابقه.