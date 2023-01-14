لوکس نشین ها دنبال فرار از مالیات

به گزارش خبرنگار مهر، براساس طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند و در بودجه سال جاری، ارزش ۱۰ میلیارد تومانی املاک معیار لوکس بودن آنها به شمار می‌رفت. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، دولت در لایحه بودجه سال آینده به‌طور ضمنی، تورم ۱۰۰ درصدی مسکن یا دست‌کم املاک لوکس را پذیرفته است.

با توجه به اینکه در مسکن در پایتخت طی ۹ ماه اول سال حدود ۳۶ درصد افزایش داشته است و طی سه ماه آتی نیز احتمال اینکه این رقم به ۵۰ درصد خواهد رسید و با توجه به افزایش قیمت‌ها املاک لوکس افزایش پیدا خواهد کرد.

با توجه به قیمت‌های روزانه مسکن که در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود قیمت هر متر خانه در پایتخت متوسط از ۱۹ تا ۱۰۰ میلیون تومان می‌باشد بنابراین میانگین خانه ۶۰ متری در جنوب تهران حدود ۲ میلیارد تومان می‌باشد اگر بر همین اساس مناطق شمال پایتخت را در نظر بگیریم خانه‌ها حدود ۱۰ الی ۲۰ میلیارد یک خانه معمولی در شمال تهران ارزش دارد که مالیات به آنها تعلق خواهد گرفت.

با توجه به شرایط تورم زده اقتصاد خانه‌های کلنگی که در هر منطقه شرق وجود دارد ۲۰ میلیارد بیشتر ارزش دارد که این مسکن‌ها برای زندگی این خانواده‌ها می‌باشد و با توجه به شرایط کنونی این اتفاق و مالیات باعث سقوط به جمع فقرا را فراهم می‌سازد.

از نحوه شناسایی خانه‌های لوکس که عبور کنیم، میزان پرداخت مالیات درنظر گرفته شده برای این املاک متناسب با ارزش آنها نیست. در عین حال، این شیوه اخذ مالیات، موجودیت املاک بزرگ و اندک باغ‌های باقیمانده در تهران را به مخاطره می‌اندازد و مالکان آنها را ناگزیر از تخریب و برج‌سازی می‌کند. در واقع، زیان این نوع مالیات‌ستانی، تخریب محیط زیست، هویت معماری اصیل و قدیمی و پر و بال دادن به آپارتمان‌سازی در شهری است که از جمعیت لبریز و اشباع شده است.

مالیات دو در هزار برای لوکس‌ها

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها با احتساب عرصه و عیان بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاها است. واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌شوند.

این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاها مجاز بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شدند. در عین حال، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت مشمول مالیات نیستند.

همچنین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری موظف هستند که دسترسی برخط و آنلاین به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه امکان را در اختیار این سازمان قرار دهند.

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند که با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال پرداخت کنند.

همچنین ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی و نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

مسکن مهر مشمول مالیات شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، میزان مالیات پروژه‌های مسکن بابت هر واحد مسکن مهر برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ با هر نوع قرارداد معادل ۳ میلیون ریال برای هر واحد تعیین شده و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه تعلق نمی‌گیرد.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، میزان مالیات پروژه‌های مسکن بابت هر واحد مسکن مهر برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در پروژه‌های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل ۳ میلیون ریال برای هر واحد تعیین شده و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه تعلق نمی‌گیرد.

همچنین به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده که برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی، یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسبت به مبادله و تهاتر املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آئین نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون تهیه و تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کند.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هریک از شهرها را به موضوع باز آفرینی بافت فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.

مالیات خانه‌های لوکس کاری غیر ممکن

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در خصوص مالیات خانه‌های لوکس به خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته ۱۰ میلیارد مشمول مالیات بود امسال مالیات خانه‌های لوکس از ۲۰ میلیارد است این نشان از تورم موجود و اینکه ارزش خانه‌ها است که روز به روز بیشتر می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود امروزه خانه‌های ۲۰ میلیاردی همان خانه‌های ۱۰ میلیاردی هستند در اصل فرقی ایجاد نشده است.

وی در ادامه بیان کرد: مشکل اساسی قانون گذار است که طرح‌هایی می‌دهد که قابلیت اجرایی ندارد در حال حاضر همین مالیات خانه و خودرو قابلیت اجرایی زمانی پیدا می‌کنند که مالک قصد فروش خانه را داشته باشد در ان زمان مالیات گرفته می‌شود در غیر این صورت مالیاتی پرداخت نمی‌شود این برنامه‌هایی که قابلیت اجرایی در زمان و وقتش را ندارد اشتباه است با توجه به اینکه دیوان محاسبات کشوری هر سال ذکر می‌کند که کدام منابع اجرایی نشده است و این مالیات خانه‌های خالی همان مواردی است که اجرایی شدن آن سخت است.

مالیات مسکن باعث تورم می‌شود

هادی حق شناس در ادامه گفت: از سوی دیگر مردم وقتی ارزش پولشان روزانه کاهش پیدا می‌کند تصمیم می‌گیرند تا پول‌های خود را تبدیل به ملک یا خودرو کنند از سوی دیگر باید مالیات دهند در صورتی که این کار مردم از روی عقلانیت است و قصد دراند که نگذارند ارزش پولشان کمتر از این شود و بعد از این هم باید مالیات خانه‌ای که برای حفظ ارزش دارایی خود کردند را پرداخت کنند این از قانون اشتباهی است که قانون گذار می‌گذارد و قانون گذار به جای اینکه به فکر کنترل تورم باشد راهی را انتخاب می‌کند که باعث تورم می‌شود را انتخاب می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان از مالیات مسکن مهر نیز گفت: مالیات مسکن مهر نوعی مشوق ساخت و ساز محسوب می‌شود وقتی پیمانکار به جای اینکه هر واحد را ۸ میلیون تومان مالیت بدهد ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند تشویق می‌شود که ساخت و ساز در نهضت ملی را آغاز کند بنابراین هم نهضت ملی مسکن‌ها را تحویل می‌دهند و وعده را عملی می‌کنند با این طرح تشویقی دریافت مالیات کم از پیمانکاران.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش تفریغ بودجه در دو ماهه اول پاییز نیز نشان داد که کمترین تحقق به ردیف‌های درآمدی مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس با صفر درصد اختصاص یافته است.