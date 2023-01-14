رقابت علی پاکدامن با حریف بریتانیایی در گرندپری تونس

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی گرندپری تونس که از روز جمعه با برگزاری رقابت های گروهی بخش مردان آغاز شد روز یکشنبه با برگزاری رقابت های همین بخش در جدول اصلی پیگیری می شود.

علی پاکدامن تنها نماینده ایران در این جدول است که به دلیل رنکینگ بالا و بدون دیدارهای گروهی و مقدماتی در جمع ۶۴ بازیکن برتر قرار گرفت.

طبق قرعه کشی انجام شده، این ملی پوش اسلحه سابر در این جدول با «ویلیام دری» از بریتانیا دیدار می کند. پاکدامن با رنکینگ ۹ در مسابقات شرکت کرده است و حریف او دارای رنکینگ ۵۶ است.

محمد رهبری و محمد فتوحی دو نماینده دیگر شمشیربازی ایران در مسابقات گرند پرس تونس بودند که با عملکردی ضعیف حذفی زودهنگام از مسابقات داشتند. رهبری که با رنکینگ ۹۸ در مسابقات شرکت کرده است در مرحله گروهی صاحب ۲ برد و ۲ باخت شد اما در مرحله مقداتی با شکست برابر نماینده مجارستان از صعود به جدول بازماند.

فتوحی که رنکینگ ۱۱۴ را در اختیار دارد با یک برد و ۴ شکست در مرحله گروهی، اصلا به مرحله مقدماتی راه نیافت.

ملی پوشان شمشیربازی ایران بدون سرمربی در گرندپری تونس شرکت کرده اند.