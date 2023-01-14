قهرمانی پینگ پنگ بازان کردستانی در رقابت های غرب کشور

فرشید شاه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات تنیس روی میز منطقه غرب کشور در ۳ رده سنی نونهالان، هوپس و بزرگسالان به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها ۶۵ ورزشکار به نمایندگی از کرمانشاه، ایلام و کردستان حضور پیدا کردند و طی روزهای ۲۲ و ۲۳ دیماه در سالن خانه پینگ پنگ این شهر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

شاه محمدی اظهار داشت: تیم تنیس روی میز کردستان در این رقابت‌ها توانست در ۳ رده مختلف عنوان قهرمانی را کسب کند.

وی خاطرنشان کرد: در رده سنی نونهالان «آرین حیدری» عنوان نخست و مدال طلا را بدست آورد و «پاکزاد رحیمیان» دیگر نماینده کردستان در رده سنی هوپس مقام اول و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

وی افزود: «یاشار توانایی» در رده سنی بزرگسالان این مسابقات با غلبه بر حریفان خود عنوان قهرمانی را به دست آورد و صاحب نشان طلا شد و «کیارش عبدالملکی» دیگر پینگ پنگ باز کردستانی نشان نقره این رده سنی را به خود اختصاص داد.

شاه محمدی اعلام کرد: نفرات برتر این مسابقات به عنوان نماینده استان اوایل اسفندماه به رقابت‌های قهرمانی کشور اعزام می‌شوند.