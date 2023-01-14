هشدار مدیریت بحران به کشاورزان استان تهران در پی تداوم سرما

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود سامانه بارشی برف و کولاک به استان اظهار داشت: با توجه به ماندگاری هوای سرد و یخبندان هشدار نارنجی کشاورزی در استان صادر شده است.

وی نسبت به سرمازدگی باغ‌های استان در پی نفوذ سامانه سرد طی شنبه ۲۴ دی و ماندگاری سرما و یخبندان تا روز سه شنبه ۲۷ دی ماه هشدار داد و از باغداران و کشاورزان خواست اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارت احتمالی انجام دهند.

یزدی مهر استفاده از سیستم‌های رفع خطر یخ زدگی در صورت استقرار سرمای صبحگاهی و حفاظت باغ از سرمای ناگهانی برای مقابله با سرما را به باغداران توصیه کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران توصیه کرد: کشاورزان به ویژه در نیمه شمالی استان از کودهای پتاسه، ترکیبات بُر و روی و کودهای اسید آمینه به صورت غیر مستقیم در بالای تاج درختان برای مقاوم‌سازی به سرما، استفاده کنند.

وی همچنین بر لزوم تأمین سوخت و سرویس وسایل حرارتی و کنترل دما و رطوبت در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به کاهش محسوس دما، تخلیه سیستم‌های آبیاری تحت فشار با توجه به پایین بودن دما تاکید کرد و عنوان داشت: تداوم افزایش رطوبت در مزارع و باغات با هدف تعدیل دمای محیط، ایجاد پوشش بر روی نهال‌های جوان و درختان آسیب‌پذیر، روشن کردن آتش و ایجاد مه دود در باغ‌های (در ساعات نزدیک به صبح و بامداد) و عدم مبارزه شیمیایی در مناطقی که احتمالاً دما به زیر صفر می‌رسد مورد توصیه است.