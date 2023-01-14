  1. استانها
  2. تهران
۲۴ دی ۱۴۰۱، ۱۸:۱۳

بعد از ظهر شنبه صادر شد؛

هشدار مدیریت بحران به کشاورزان استان تهران در پی تداوم سرما

هشدار مدیریت بحران به کشاورزان استان تهران در پی تداوم سرما

تهران- مدیرکل مدیریت بحران استان تهران از صدور هشدار سطح نارنجی کشاورزی خبر داد و گفت: از همه کشاورزان می‌خواهیم تمهیدات لازم را در زمینه مقابله با خسارات احتمالی ناشی بیاندیشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود سامانه بارشی برف و کولاک به استان اظهار داشت: با توجه به ماندگاری هوای سرد و یخبندان هشدار نارنجی کشاورزی در استان صادر شده است.

وی نسبت به سرمازدگی باغ‌های استان در پی نفوذ سامانه سرد طی شنبه ۲۴ دی و ماندگاری سرما و یخبندان تا روز سه شنبه ۲۷ دی ماه هشدار داد و از باغداران و کشاورزان خواست اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارت احتمالی انجام دهند.

یزدی مهر استفاده از سیستم‌های رفع خطر یخ زدگی در صورت استقرار سرمای صبحگاهی و حفاظت باغ از سرمای ناگهانی برای مقابله با سرما را به باغداران توصیه کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران توصیه کرد: کشاورزان به ویژه در نیمه شمالی استان از کودهای پتاسه، ترکیبات بُر و روی و کودهای اسید آمینه به صورت غیر مستقیم در بالای تاج درختان برای مقاوم‌سازی به سرما، استفاده کنند.

وی همچنین بر لزوم تأمین سوخت و سرویس وسایل حرارتی و کنترل دما و رطوبت در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به کاهش محسوس دما، تخلیه سیستم‌های آبیاری تحت فشار با توجه به پایین بودن دما تاکید کرد و عنوان داشت: تداوم افزایش رطوبت در مزارع و باغات با هدف تعدیل دمای محیط، ایجاد پوشش بر روی نهال‌های جوان و درختان آسیب‌پذیر، روشن کردن آتش و ایجاد مه دود در باغ‌های (در ساعات نزدیک به صبح و بامداد) و عدم مبارزه شیمیایی در مناطقی که احتمالاً دما به زیر صفر می‌رسد مورد توصیه است.

کد مطلب 5682299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه