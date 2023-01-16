برنامه ریزی دانشگاه پیام نور برای افزایش جذب دانشجوی خارجی در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، با حضور مجتبی سلطانی احمدی رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور، مصطفی علینقیزاده به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بین اللملی قشم ابقا و معرفی شد.
رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور با بیان اینکه توسعه فعالیتهای دانشگاه پیام نور در حوزه بین الملل جزو اولویتهای رئیس دانشگاه است گفت؛ دانشگاه پیام نور میتواند زمینه را برای تحقق عملی حضور دانشجویان خارجی در قشم و تبدیل این شهر به یک شهر بین المللی دانشگاهی با محوریت آموزش رشتههای مرتبط با جغرافیای طبیعی منطقه به ویژه حوزه شیلات، دریا، نفت و گاز فراهم کند.
رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور اظهار داشت؛ توسعه رشتههای مرکز قشم در مقاطع مختلف در حوزههای شیلات، دریا و نفت نیز مستلزم همراهی و اعلام نیاز مشترک دانشگاه، و مسئولین محلی در وزارت علوم است.
در این مراسم مصطفی علینقیزاده به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بین المللی قشم معرفی و ابقا شد و از زحمات و عملکردش تاکنون تقدیر و تشکر شد.
مصطفی علینقیزاده عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور است که بیش از ۱۲ سال سابقه در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان هرمزگان را داراست.
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