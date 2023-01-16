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۲۶ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۵۰

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد؛

کشف زمین خواری ۴۷۱۰ میلیاردی در خوزستان

کشف زمین خواری ۴۷۱۰ میلیاردی در خوزستان

اهواز- فرمانده انتظامی خوزستان از کشف زمین خواری کلان به ارزش چهار هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های اهواز و کارون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی با اعلام این خبر اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با اشراف اطلاعاتی و انجام تحقیقات تخصصی یک مورد زمین خواری و تصرف غیرقانونی بخش‌های از یک پلاک زمین شهری ثبتی به مساحت ۴۵۰ هزار متر مربع (۴۵ هکتار) در یکی از مناطق شهرستان اهواز توسط فردی را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس در ادامه تحقیقات موشکافانه از فرد مزبور دریافتند که علاوه بر آن، یک قطعه زمین شهری دیگر در پلاک ثبتی واقع در شهرستان کارون ۵۶ مغازه تجاری به مساحت ۲ هزار و ۱۰۰ متر مربع مورد ساخت و ساز غیرمجاز قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: با کار گسترده اطلاعاتی بازدیدهای میدانی، استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک، اخذ اظهارات شهود و مطلعان متعدد، پرونده تکیمل و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار صالحی با اشاره به اینکه حکم خلع ید و استرداد اراضی ملی و دولتی توسط مرجع قضائی صادر شد، گفت: کارشناسان ارزش ریالی اراضی مزبور را ۴ هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

کد مطلب 5684007

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
      2 0
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      باسلام به سردار تواهواز از زمین خوران زیادهستند
    • IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
      3 0
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      زمین خوار دقیقا پشت اداره شما جاده حمیدیه روبروی عین دو

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