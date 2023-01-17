برگزاری کارگاه آموزش خانواده و ارتباط بین همسران در شهرستان رزن

حجت الاسلام روح الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح استحکام بخشی و آمایش خانواده در راستای تحقق موضوع رزن، شهر دوستدار خانواده بیان کرد: این طرح از آبانماه سال جاری در شهر رزن آغاز شده است.

وی با بیان اینکه جامعه هدف این طرح، بانوان متأهل تا ۴۹ ساله است، گفت: در اجرای این طرح از اساتید کشوری استفاده شده و تاکنون شاهد استقبال خوبی از سوی خانواده‌ها هستیم.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رزن ادامه داد: با توجه به برودت هوا و تعطیلی‌های صورت گرفته، زمان این طرح جابه جا شد و این طرح در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۶ و ۲۷ دیماه ساعت ۱۵ در محل سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی در پایان تصریح کرد: در این کارگاه برای خانواده‌هایی که با کودکان خردسال خود مایل به شرکت هستند، مهدکودک اداره آماده خدمات رسانی و نگهداری از فرزندان است.