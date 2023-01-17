  1. استانها
  2. همدان
۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۵۲

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رزن خبر داد؛

برگزاری کارگاه آموزش خانواده و ارتباط بین همسران در شهرستان رزن

برگزاری کارگاه آموزش خانواده و ارتباط بین همسران در شهرستان رزن

همدان- رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رزن از برگزاری کارگاه آموزش خانواده و ارتباط بین همسران در این شهرستان در روز سه شنبه ۲۷ دیماه خبر داد.

حجت الاسلام روح الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح استحکام بخشی و آمایش خانواده در راستای تحقق موضوع رزن، شهر دوستدار خانواده بیان کرد: این طرح از آبانماه سال جاری در شهر رزن آغاز شده است.

وی با بیان اینکه جامعه هدف این طرح، بانوان متأهل تا ۴۹ ساله است، گفت: در اجرای این طرح از اساتید کشوری استفاده شده و تاکنون شاهد استقبال خوبی از سوی خانواده‌ها هستیم.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان رزن ادامه داد: با توجه به برودت هوا و تعطیلی‌های صورت گرفته، زمان این طرح جابه جا شد و این طرح در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۶ و ۲۷ دیماه ساعت ۱۵ در محل سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رزن برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی در پایان تصریح کرد: در این کارگاه برای خانواده‌هایی که با کودکان خردسال خود مایل به شرکت هستند، مهدکودک اداره آماده خدمات رسانی و نگهداری از فرزندان است.

کد مطلب 5684480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه