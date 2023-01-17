۶۳ هزار و ۸۷۸ نفر از استان فارس در کنکور شرکت می کنند

به گزراش خبرنگار مهر، مسلم باقری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران درخصوص برگزاری نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۲ در استان فارس با اشاره به اینکه در این ازمون ۶۳ هزار و ۸۷۸ داوطلب استان فارسی حضور دارند بیان کرد: این آزمون در استان فارس، در ۳۷ شهرستان استان، با رعایت کامل مقررات آموزشی برگزار میشود.
بهگفتهی معاون آموزشی دانشگاه شیراز، از میان تعداد کل شرکتکنندگان نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۲ در کشور که تعداد آنان ۹۷۸ هزار و ۴۶۰ نفر است، ۶۳ هزار و ۸۷۸ داوطلب مربوط به استان فارس است که از این تعداد نیز، ۲۴ هزار و ۳۹ نفر از شرکتکنندگان مربوط به حوزهی شیراز هستند.
وی افزود: نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در استان فارس، در ۵ گروه علوم تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبانهای خارجی برگزار میشود که بهترتیب، ۳۲ هزار و ۸۷۸ نفر که بیشترین تعداد شرکتکنندهدر ازمون است در گروه تجربی، ۱۸ هزار و ۱۱۸ نفر در گروه علوم انسانی، هفت هزار و ۲۷۲ نفر در گروه ریاضی، سه هزار و ۴۴۲ نفر در گروه زبان و دو هزار و ۱۶۸ نفر در گروه هنر که کمترین تعداد شرکتکننده را دارد شرکت کردهاند.
باقری درخصوص زمان برگزاری آزمونها نیز گفت: همزمان با سراسر کشور، آزمون سراسری گروه تجربی (صبح پنجشنبه ۲۹ دیماه)، گروه زبانهای خارجی (عصر پنجشنبه ۲۹ دیماه)، گروه ریاضی و گروه انسانی (صبح جمعه ۳۰ دیماه) و گروه هنر (عصر جمعه ۳۰ دیماه) در استان فارس برگزار خواهد شد.
نماینده تامالاختیار سازمان سنجش در استان فارس گفت: آزمونهای سراسری سال ۱۴۰۲، در ۳۷ شهرستان استان، در حوزههای متعددی وابسته به دانشگاههای دولتی، آزاد، پیام نور، صنعتی، فنی حرفهای و علوم پزشکی و همینطور آموزش و پرورش فارس برگزار خواهد شد.
وی درخصوص شیوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون نیز گفت: کارت ورود به جلسه نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون متقاضیان گروههای آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی، علوم تجربی، هنر و زبانهای خارجی بر مبنای شهرستان انتخابی آنان نیز مشخص شده است.
نماینده سازمان سنجش در فارس یادآور شد: برای شرکت در جلسهی آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
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