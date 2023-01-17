به گزارش خبرگزاری مهر، برج میلاد تهران همزمان با سالگرد حادثه پلاسکو و شهادت تعدادی از آتش نشانان شهرداری تهران در پی وقوع این حادثه، این امکان را فراهم کرد تا آتش نشانان در تاریخ ۲۷ و ۲۸ دی ماه به صورت رایگان از این مکان بازدید کنند.
بر این اساس، آتش نشانها میتوانند در تاریخ ۲۷ و ۲۸ دی ماه و در سالگرد شهدای آتش نشان پلاسکو، از برج میلاد بصورت رایگان بازدید کنند. همچنین خانواده آتشنشانان میتوانند با تخفیف ۴۰ درصدی از برج میلاد بازدید کنند.
بازدید رایگان آتش نشانها سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ دی ماه از ساعت ۹ الی ۲۱ انجام میشود.
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