برگزاری مراسم بزرگداشت آتش نشانان حادثه پلاسکو در مساجد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه تلخ آتش سوزی ساختمان پلاسکو و شهادت جمعی از آتش نشانان فداکار و از جان گذشته، مراسم بزرگداشت این جهادگران امداد ونجات در مساجد استان تهران برگزار می شود.

در این مراسم یادبود که به پیشنهاد مرکز رسیدگی به امور مساجد برپا خواهد شد، علاوه بر گرامی داشت یاد و خاطره ایثارگری آتش نشانان و هموطنانی که در حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو داغدار شدند، ذکر فاتحه، قرائت قرآن و ذکر توسل برپا خواهد شد.

مراسم بزرگداشت مقام ایثار وجهاد دلاوران مهاجر حادثه ساختمان پلاسکو یکشنبه سوم بهمن ماه ۹۵، بعد از نماز مغرب وعشا، به صورت یکپارچه در مساجد استان برگزار و یادشان گرامی داشته خواهد شد.

لازم به ذکر است ساختمان پلاسکو پنج شنبه ۳۰ ام دیماه پس از ساعت ها آتش سوزی فروریخت و منجر به مصدوم شدن و شهادت جمعی از آتش نشانان فداکار شد.