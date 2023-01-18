  1. سیاست
  2. مجلس
۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۴۷

میرتاج‌الدینی در گفتگو با مهر:

افزایش دو ساله سن بازنشستگی اختیاری است

افزایش دو ساله سن بازنشستگی اختیاری است

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش سن بازنشستگی، گفت: باید سن بازنشستگی اصلاح شود، چرا که کارکنان در کشور ما خیلی زود بازنشسته می‌شوند.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یکی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد، اظهار داشت: میانگین سن بازنشستگی در کشور ما از همه جای دنیا پایین‌تر است.

وی بیان کرد: صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند به خوبی به بازنشستگان خدمات رفاهی ارائه دهند، چرا که تعداد شاغلان نسبت به تعداد بازنشستگان متناسب و متوازن نیست و تعداد بازنشستگان از شاغلان بیشتر است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه سن بازنشستگی در کشور ما پایین است و تعداد بازنشستگان هم زیاد شده است، ادامه داد: بسیاری از افراد پس از سن بازنشستگی بیست تا سی سال توانایی کار دارند که برخی از آنان تمایل ندارند زود بازنشسته شوند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین اگر سن بازنشستگی در کشورمان اصلاح شود، به نفع شاغلان است. بنده موافقم که سن بازنشستگی اصلاح شود، چرا که کارکنان در کشور ما خیلی زود بازنشسته می‌شوند.

میرتاج‌الدینی گفت: دولت در لایحه بودجه سال آتی پیشنهاد داده است دو سال به سن بازنشستگی اضافه شود، البته برخی از نمایندگان هم پیشنهاد دادند که ۵ سال به سن بازنشستگی اضافه شود که هنوز این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی نشده و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد برخی از نمایندگان آن است که سن کار ۳۵ سال و سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۵ سال افزایش یابد، یعنی هم به تعداد سنوات و هم به سن بازنشستگی اضافه شود که باید ببینیم این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تصویب می‌شود یا خیر.

کد مطلب 5684677
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      6 0
      پاسخ
      چشمتان روشن که تعداد بازنشستگان بیشتراز شاغلان شده خودتان دست خودتان را رو کردید جوانان تحصیلکرده ما بیکارند قدرت ازدواج و تشکیل خانواده ندارند ومسولین بخیل ما از استخدام این جوانان دریغ میکنند بعد هم نگران افزایش تعداد بازنشسته ها وافزایش سن بازنشستگی هستند یه وقت چشم نخورید که این همه به فکر م
    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
      1 0
      پاسخ
      لطفاً قانونی وضع شود که در صورت رضایت بازنشستگان بتوانند با همان پست و رده شغلی که داشتند بر سر کار برگردند و کارفرما ملزم به تبعیت از این قانون شوند ملاحظه خواهید کرد که 30 درصد تعداد بازنشستگان کم خواهند شد
    • IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
      5 0
      پاسخ
      بهتره بجای افزایش سن بازنشستگی از جوانان بانشاط وباسواد وباانگیزه استفاده شود.مشکل بیکاری جوانان تحصیل کرده را چه کسی به جز دولت ومجلس باید حل کند؟
    • رضا کریمی IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بسیار طرح خوبی است .به شرط رضایت هردو طرف کارکنان و سازمان ..وحتی میتوانند انهایی که میخواهند زودتر برون ..بگذارن بروند
    • رضا کریمی IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      0 1
      پاسخ
      کاش طرحی میدان که از ۳فرزند پسر ..یکی بتواند جای او استخدام شود ..من دارم بازنشسته میشوم ،سه فرزند پسر بیکار دارو وهنوز هم مستاجرم
    • امیر احمدی US ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
      3 0
      پاسخ
      به جای رسیدگی به اختلاس های کلان در صندوق های بازنشستگی و شرکت های تابعه و حقوق های نجومی و بیمه شده گان نا خوانده به فکر افزایش سن بازنشستگی هستنند بیچره جوانان تحصیل کرده و کارمندان و کارگران بدبخت دردمان را به کی بگیم تورا خدا سن بازنشستگی را کاهش دهید نه افزایش
    • IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      2 0
      پاسخ
      همه مشاغل یکی نیستند همچنانکه بعضی کارهای زیان آور در حال حاضر هم زود بازنشته میشوند برای بعضی مشاغل مانند معلمی که در طول ۳۰ سال از نظر روحی فرسوده شده و تحمل بیش از ۳۰ سال برای خیلی ها غیر قابل تحمل بوده لذا تصویب چنین قوانینی ظلم است لذا برای چنین مشاغل باید با رضایت مستخدم باشد.
    • IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
      3 0
      پاسخ
      جلو دزدیها را بگیرید به کارمندان ظلم نکنید.این تصمیم مزخرف است اینجا فرانسه نیست که فقط کار و پول مطرح باشد در اسلام ۲۴ ساعت به ۳ قسمت کار استراحت و رسیدگی به امور اجتماعی تقسیم میشود .من از ۹۰ یال زندگی دو سال مانده ۳۰ سال کارم تمام بشه بعد از ۲ سال عبادت و رسیدگی به امورات اجتماعی خواهم پرداخت بعد
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
      4 0
      پاسخ
      تعداد بازنشستگان از شاغلین بیشتر است؟ خب راه حل این است که اشتغال و استخدام ایجاد کنید نه سن و سابقه را بالا ببرید و بدنه دولت و غیره را فرتوت تر و ناکاراتر کنید.
    • IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      3 0
      پاسخ
      دوستان دقت کنیدتعدادبیمه پردازان ازدریافت کنندگان حقوق بازنشستگی کمترشده یک نکته انحرافی وغلط است چون بیمه پردازفعلی که درآستانه بازنشستگی است 30 سال حق بازنشستگی پرداخته ،در هیچ جای قانون گفته نشده به ازای چندنفر ورودی چند نفر خروجی باید باشد پس بهتراست دولت وصندوقهابه تعهداتشان عمل کنند.
    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بدلیل اینکه اکثر اشخاصی که در مشاغل سخت کار میکنند تحصیلات دانشگاهی ندارند و زحمت درس خواندن نکشیده اند و همچنین بدلیل اینکه کار کردن در ۹۰ درصد مشاغل سخت احتیاج ضروری به تخصص بالا ندارد و اکثرا اموزش سطحی در طول مدت کار کردن میبینند و هزینه ان به عهده همان شرکت یا کارفرما است که در ان کار میکنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه