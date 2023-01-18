افزایش دو ساله سن بازنشستگی اختیاری است

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به یکی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد، اظهار داشت: میانگین سن بازنشستگی در کشور ما از همه جای دنیا پایین‌تر است.

وی بیان کرد: صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند به خوبی به بازنشستگان خدمات رفاهی ارائه دهند، چرا که تعداد شاغلان نسبت به تعداد بازنشستگان متناسب و متوازن نیست و تعداد بازنشستگان از شاغلان بیشتر است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه سن بازنشستگی در کشور ما پایین است و تعداد بازنشستگان هم زیاد شده است، ادامه داد: بسیاری از افراد پس از سن بازنشستگی بیست تا سی سال توانایی کار دارند که برخی از آنان تمایل ندارند زود بازنشسته شوند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین اگر سن بازنشستگی در کشورمان اصلاح شود، به نفع شاغلان است. بنده موافقم که سن بازنشستگی اصلاح شود، چرا که کارکنان در کشور ما خیلی زود بازنشسته می‌شوند.

میرتاج‌الدینی گفت: دولت در لایحه بودجه سال آتی پیشنهاد داده است دو سال به سن بازنشستگی اضافه شود، البته برخی از نمایندگان هم پیشنهاد دادند که ۵ سال به سن بازنشستگی اضافه شود که هنوز این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی نشده و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد برخی از نمایندگان آن است که سن کار ۳۵ سال و سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۵ سال افزایش یابد، یعنی هم به تعداد سنوات و هم به سن بازنشستگی اضافه شود که باید ببینیم این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تصویب می‌شود یا خیر.