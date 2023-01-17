انطباق ۹۸درصدی نازل های عرضه سوخت با استاندارد در کرمانشاه

مهدی حسین پور مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بررسی صحت عملکرد نازل‌های سوخت سوخت گاز طبیعی (CNG) یکی از وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد است، اظهار کرد: به‌منظور حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل کمی این نازل‌ها، تمامی نازل‌های سوخت مایع ( بنزین، گازوئیل، نقت سفید، گاز طبیعی) به صورت دوره‌ای تحت آزمون قرار گرفته تا از هر گونه تخلف و ضرر و زیان از نظر کمی برای مصرف کننده جلوگیری شود.

وی افزود: با توجه به افزایش مصرف سوخت سی. ان. جی و همچنین صیانت از حقوق مصرف کننده گان طرح تشدید نظارتی بر نازل‌های عرضه سوخت مایع در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و در همین راستا از ابتدای سال جاری از تعداد ۶۷ جایگاه بازرسی شده استان کرمانشاه، مجموع ۳۰۳ نازل فعال مورد آزمون قرار گرفته که تعداد ۲۸۴ نازل آن تأیید و مطابق با الزامات استاندارد و ۵ مورد آن نیز دارای عدم انطباق و مردود اعلام شدند.

مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه تصریح کرد: ۵ نازل سوختی که دارای عدم انظباق بودند از چرخه عرضه خارج و مدیر جایگاه ملزم به انجام رفع نواقص با هماهنگی بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌شود و پس از انجام آزمون مجدد، در صورت انطباق با استاندارد مربوطه، اجازه فعالیت داده شود.

حسین پور یادآور شد: علاوه بر آمون نازل‌های سوخت، تجهیزات فنی منصوبه جایگاه‌های سی. ان. جی نیز مورد بازرسی قرار می‌گیرند که این امر به منظور انجام عملیات بازسازی و نوسازی مخازن سوخت، حفظ و ارتقای سطح ایمنی مصرف کنندگان و نیز حصول اطمینان از رعایت مندرجات استانداردهای مربوطه از قبیل نصب سامانه آشکارساز و صحت عملکرد جایگاه‌های مذکور است.

وی در پایان گفت: مصرف کنندگان محترم هنگام حضور در جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی (CNG) به نکات ایمنی عمومی از جمله: پیاده شدن سرنشینان خودرو، خاموش کردن خودرو هنگام سوخت گیری و اجازه دادن به اپراتور جایگاه جهت سوخت گیری و همچنین برچسب گواهی انجام آزمون نازل توسط اداره کل استاندارد توجه, در صورت نداشتن این برچسب، موارد را از طریق سامانه گویای ۱۵۱۷ در طول شبانه روز و خط ارتباطی استانی ۴۵۱۷-۰۸۳ و یا سایت اداره کل استاندارد به آدرس Kermanshah.inso.gov.ir (در بخش ارتباط با ما) با اداره کل استاندارد استان کرمانشاه تماس حاصل فرمایند.