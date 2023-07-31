بازرسی ۱۳۸۴ نازل عرضه سوخت مایع در اردبیل

حسنعلی حسین پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد ۱ هزار و ۳۸۴ نازل عرضه سوخت مایع در شهرستان اردبیل و تمام شهرستان‌های تابعه استان مورد بازرسی و آزمون قرار گرفته است، اظهار کرد: این اقدام با هدف حمایت از حقوق جایگاه داران و مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

وی افزود: تعداد ۶۸۱ نازل عرضه سوخت مایع در جایگاه‌های سوخت استان فعال هستند که در مجموع تعداد ۱ هزار ۳۸۴ آزمون بر روی این تعداد نازل در دو مرحله انجام شده است.

سرپرست اداره کل استاندارد استان اردبیل بیان کرد: کارشناسان این اداره کل، بازرسان آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده همکار و کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان، به صورت دوره‌ای از جایگاه‌های عرضه سوخت مایع استان بازرسی کرده و پس از انجام آزمون‌های فنی نازل‌ها بر اساس استاندارد ملی و روش اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید آن با نصب برچسب آزمون دوره‌ای بر روی آن دستگاه، صحت عملکرد نازل را تصدیق می‌کنند.

حسین‌پور با بیان اینکه در صورت عدم صحت عملکرد، تا زمان رفع نقص و انجام آزمون مجدد با همکاری شرکت نفت از فعالیت نازل مورد نظر جلوگیری می‌شود، خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا داریم در جایگاه‌های سوخت قبل از سوخت‌گیری حتماً به برچسب صحت عملکرد نصب شده روی نازل توجه داشته و سپس اقدام به سوخت‌گیری کنند.