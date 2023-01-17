به گزارش خبرنگار مهر، فرید نجفنیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز بعد از ظهر سهشنبه در نشستی که با حضور سرهنگ جلیلیان رئیس پلیس فتای استان و هیئت همراه برگزار شد گفت: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب درخصوص لزوم مدیریت فضای مجازی به عنوان یکی از اولویتها و ارجحیتهای مدیریتی کشور و با عنایت به چالشهای این فضا به موازات کارکردهای آن، پیشگیری و مقابله با جرایم فضای مجازی در دستورکار قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: فضای مجازی میتواند بستر جرایم متعددی مانند: کلاهبرداری، سرقت، پولشویی، هرزه نگاری، جاسوسی، جعل، قاچاق، اخاذی و انواع مختلف بزههای اجتماعی باشد که با ارتقاء سواد رسانهای شهروندان میتوان تا حد زیادی از وقوع جرایم این حوزه پیشگیری کرد.
در ادامهی این نشست، تفاهمنامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و پلیس فتا استان منعقد شد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز بر اجرای کامل مفاد تفاهمنامه به ویژه در بُعد پیشگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی تأکید و یادآور شد: ارتقای فرهنگ، مهارت و دانش کاربران فضای مجازی، از اولویتهای این تفاهمنامه است.
نجفنیا خاطر نشان کرد: این تفاهمنامه جهت همکاری برای مدت ۳ سال به امضای طرفین رسید و مبادله شد و از تاریخ امضاء لازم الاجرا است.
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