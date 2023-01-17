لایروبی خلیج گرگان در ۱۰ فاز به پیش می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله عباسی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: تاکنون ۵۸۰ هزار مترمکعب از کانال آشور خلیج گرگان معادل ۵۰ درصد از پروژه لایروبی شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان افزود: کل مبلغ پروژه معادل ۲۸۴ میلیارد تومان بوده که ۱۰۰ میلیارد تومان آن جذب و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر هم بزودی تخصیص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه پروژه به ۱۰ فاز تقسیم شده و در فاز یک که سمت دریا قرار دارد با توجه به اینکه عمق آب کم است در حال خشکه برداری هستیم، عنوان کرد: خشکه برداری باعث می‌شود قیمت تمام شده لایروبی کاهش یابد و شاهد تسریع عملیات لایروبی باشیم.

عباسی با اشاره به اینکه فعالیت مربوط به لایروبی در فازهای دو، سه، ۶، هفت، ۹ و ۱۰ شروع شده و در مورد فازهای هشت، چهار و پنج هم فعالیت‌های مورد نظر با توجه به برنامه زمان بندی به تازگی آغاز شده است، گفت: در مجموع این فازها باید یک میلیون ۱۶۰ هزار مترمکعب لایروبی انجام شود.

وی اعلام کرد: بر اساس قرارداد منعقد شده انجام پروژه از خرداد ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ برنامه ریزی شده و مشاهدات عینی نشان می‌دهد اگر با همین روند فعالیت‌ها ادامه یابد پروژه در زمان مقرر به اتمام خواهد رسید.