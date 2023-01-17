  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ دی ۱۴۰۱، ۲۱:۴۷

امام جمعه کرمانشاه:

صبر و فداکاری خانواده معظم شهدا غیرقابل وصف است

صبر و فداکاری خانواده معظم شهدا غیرقابل وصف است

کرمانشاه- امام جمعه کرمانشاه با اشاره جانفشانی شهدا در راه انقلاب اسلامی گفت: صبر و فداکاری خانواده معظم شهدا غیرقابل وصف است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما به همراه سردار ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) بعد از ظهر سه شنبه با خانواده شهید پاسدار نادر بیرامی دیدار و گفتگو کردند.

امام جمعه کرمانشاه خطاب به همسر و فرزندان شهید بیرامی بیان کرد: صبر و تحمل شما قابل تجلیل است و حقیقتاً زبان قاصر است که کسی بتواند عظمت ایثار و فداکاری شما را وصف کند.

وی افزود: زمانی کشور ما را هیچ حساب می‌کردند ولی امروز به برکت خون شهدا ابر قدرت منطقه هستیم و در معادلات جهانی تأثیری مستقیم داریم.

آیت الله علما گفت: شهدای سرافراز خود برای نظامی شهید شده‌اند که امام راحل (ره) بنیانگذار آن بود و الان هم توسط مقام معظم رهبری هدایت و مدیریت می‌شود.

در این دیدار پدر و همسر شهید نادر بیرامی به ارائه خصوصیات اخلاقی و اجتماعی آن شهید پرداختند.

گفتنی است، شهید نادر بیرامی از شهدا حفظ امنیت استان است که در ناآرامی‌های اخیر در شهرستان صحنه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 5685333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه