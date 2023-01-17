صبر و فداکاری خانواده معظم شهدا غیرقابل وصف است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما به همراه سردار ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) بعد از ظهر سه شنبه با خانواده شهید پاسدار نادر بیرامی دیدار و گفتگو کردند.

امام جمعه کرمانشاه خطاب به همسر و فرزندان شهید بیرامی بیان کرد: صبر و تحمل شما قابل تجلیل است و حقیقتاً زبان قاصر است که کسی بتواند عظمت ایثار و فداکاری شما را وصف کند.

وی افزود: زمانی کشور ما را هیچ حساب می‌کردند ولی امروز به برکت خون شهدا ابر قدرت منطقه هستیم و در معادلات جهانی تأثیری مستقیم داریم.

آیت الله علما گفت: شهدای سرافراز خود برای نظامی شهید شده‌اند که امام راحل (ره) بنیانگذار آن بود و الان هم توسط مقام معظم رهبری هدایت و مدیریت می‌شود.

در این دیدار پدر و همسر شهید نادر بیرامی به ارائه خصوصیات اخلاقی و اجتماعی آن شهید پرداختند.

گفتنی است، شهید نادر بیرامی از شهدا حفظ امنیت استان است که در ناآرامی‌های اخیر در شهرستان صحنه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.