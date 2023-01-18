بسیجیان برای حمایت از نوامیس سنگ و چوب و چماق خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد ذوالقدر شامگاه سه شنبه در همایش تجلیل از بسیجیان حافظ امنیت بهارستان طی سخنانی گفت: شهدای امنیت ما برای حفظ ناموس و جان ، عزیزان خود را فدا کردند.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) در ادامه اظهار داشت: ما مردم خوبی داریم و این ما مسئولین هستیم که با رفتار های بد و غلط کم‌کاری می کنیم.

ذوالقدر با اشاره اتفاقات اخیر و اغتشاشات تصریح کرد: مسئولین شهرستان بهارستان بداند دشمن با برنامه ریزی دقیق و مهره چینی می‌خواست شهر شما را به هم بریزد و آشوب به پا کند.

وی اضافه کرد: مردم ما مردمی نیستند که به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پشت کنند و پای آرمان هایشان هستند و ما در این مسیر دست آنها را می‌فشاریم.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران بیان کرد: همه این امنیت ، آرامش و آسایش مدیون شما بسیجیان هستیم و قدردان شما هستیم، همه دیدند در اغتشاشات اخیر بسیجیان برای دفاع از امنیت و نوامیس مردم سنگ و چوب و چماق خوردند، اما از پا ننشستند.

در پایان این همایش از خانواده شهید امنیت امیر کمندی و بسیجیان حافظ امنیت شهرستان بهارستان توسط سردار فرمانده سپاه استان تهران ، سرهنگ پاسدار رستمیان فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) ، حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم شهرستان های رباط‌کریم ، پرند و بهارستان ، عبدالله نوحی فرماندار بهارستان تقدیر شد.