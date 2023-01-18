ادارات و مراکز آموزشی کرمانشاه فردا تعطیل است

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنابر مصوبه جلسه کمیته تأمین پایدار سوخت زمستانی استان کرمانشاه به منظور پایداری جریان گاز در استان و کشور روزهای پنج شنبه ۲۹ دی تمامی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای آموزشی استان به جز واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات رسان تعطیل و ارائه خدمات به ارباب رجوع به صورت دورکاری خواهد بود.

وی افزود: نحوه فعالیت دانشگاه‌های استان کرمانشاه در این ۲ روز با تصمیم رؤسای دانشگاه‌های مربوطه خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس این مصوبه سیستم گرمایشی تمام ادارات و واحدهای آموزشی که در تاریخ‌های مذکور تعطیل هستند، باید به طور کامل خاموش شود و شرکت گاز این موضوع را پایش و در صورت عدم رعایت مدیر مربوطه را به استانداری معرفی کند.