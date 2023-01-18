  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ دی ۱۴۰۱، ۸:۵۷

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه:

ادارات و مراکز آموزشی کرمانشاه فردا تعطیل است

ادارات و مراکز آموزشی کرمانشاه فردا تعطیل است

کرمانشاه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: در راستای مدیریت مصرف انرژی، ادارات و مراکز آموزشی کرمانشاه فردا پنجشنبه تعطیل است.

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنابر مصوبه جلسه کمیته تأمین پایدار سوخت زمستانی استان کرمانشاه به منظور پایداری جریان گاز در استان و کشور روزهای پنج شنبه ۲۹ دی تمامی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای آموزشی استان به جز واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات رسان تعطیل و ارائه خدمات به ارباب رجوع به صورت دورکاری خواهد بود.

وی افزود: نحوه فعالیت دانشگاه‌های استان کرمانشاه در این ۲ روز با تصمیم رؤسای دانشگاه‌های مربوطه خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس این مصوبه سیستم گرمایشی تمام ادارات و واحدهای آموزشی که در تاریخ‌های مذکور تعطیل هستند، باید به طور کامل خاموش شود و شرکت گاز این موضوع را پایش و در صورت عدم رعایت مدیر مربوطه را به استانداری معرفی کند.

کد مطلب 5685496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۵:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      هوا سرده لطفا مدارس ابتدایی رو تعطیل کنین..دارو نیست درمان گرااااانه مسئولین
    • شاکری AE ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      این خبر چرا امروز منتشر شده؟ مربوط به ۲۹ دی ماه است.الان ۴ بهمن ماه است.خیلی ماندی جا خبرگزاری مهر.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه