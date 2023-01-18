اقدامات میز امامان محله از کارآفرینی تا پیشگیری از طلاق

حجت‌الاسلام علی عارفی نسب مدیر میز امامان علوی در بنیاد هدایت در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح فعالیت‌های این مجموعه پرداخت و اظهار داشت: بنیاد علوی طبق سفارش رهبر معظم انقلاب مبنی بر خدمت رسانی در مناطق محروم به میدان آمد و معاونت پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی با الگوی امامت کار خود را آغاز کرد.

حجت‌الاسلام عارفی نسب با اشاره به نحوه همکاری بنیاد علوی و بنیاد هدایت، گفت: در بحث جذب، استقرار، گزینش و توانمند سازی امامان با سازمان تبلیغات و بنیاد هدایت قراردادی امضا شد؛ سال ۹۹ در شروع کار، ۱۲ شهرستان محروم تحت پوشش قرار گرفت و هر سال به‌تعداد آن افزوده شد و در سال دوم به ۲۲ شهرستان رسید و اکنون ۴۴ منطقه در کل کشور پوشش داده می‌شود. در هر استان یک شهرستان یا بخش و یا بیشتر فعالیت دارند که در مجموع ۶۴۰ امام در این مناطق مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

مدیر میز امامان علوی در بنیاد هدایت ضمن توضیح هدف از اجرای این طرح، پیشرفت چشمگیر در عمل به تعهدات را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: در سال اول فراتر از قرارداد اقدام شد و در جذب و استقرار موفق عمل کردیم به صورتی که طبق قرارداد باید ۲۰۰ روحانی جذب و مستقر می‌شدند که این تعداد به ۲۷۵ نفر رسید. هدف ما شناسایی و روی کار آوردن امامان فعال، مدیر و دغدغه مند است.

حجت الاسلام عارفی نسب به مجموعه برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در میز امامان علوی اشاره و ابراز کرد: تقدیر از امامان حافظ قرآن و نهج البلاغه مستقر در مناطق علوی، حمایت از امامانی که در ایام اربعین کاروان زیارتی داشتند و حمایت از فرزند آوری از جمله خدماتی است که میز امامت علوی از امامان مستقر در مناطق هدف علوی داشته؛ برگزاری طرح کارنامه‌های طلایی برای فرزندان ممتاز امامان و حمایت از شریکة الامامان فعال نیز بخش دیگری از این خدمات است.

وی ادامه داد: به منظور ارتقا فعالیت‌ها، برای امامان و همسران آنها (شریکة الامام) محصولاتی فرهنگی در دو نوبت ارسال شد و همچنین دو مسابقه کتاب خوانی نیز داشتیم؛ کتاب «من محروم نیستم» ویژه امامان و کتاب «زن آقا» برای شریکة الامام‌ها در نظر گرفته شد.

حجت‌الاسلام عارفی نسب به فعالیت همسران امامان به عنوان شریکة الامام نیز اشاره و تصریح کرد: با توجه به جایگاه و نقش پر رنگ همسر امام در فعالیت‌های امام، طرح شریکة الامام شکل گرفت، که در ابتدای امر حمایت از فعالیت‌های سه نفر از شریکه الامامان انجام می‌گرفت که هم اکنون این تعداد به ۱۷۰ شریکة الامام افزایش یافته است.

وی پشتیبانی و ارتقا امامان در پیشرفت و آبادانی مناطق را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: با هدف توانمند سازی امامان مناطق علوی دوره‌های متعددی به صورت حضوری در شهرستان‌ها در قالب اردوهای آموزشی، چند دوره در مشهد مقدس و چند دوره غیر حضوری در سامانه مدرس و مبشران برگزار شد.

مدیر میز امامان علوی به اجرای روشی خاص در فرآیند توانمندسازی امامان مناطق هدف بنیاد علوی، اشاره کرد و اظهار داشت: هر ۱۶۰ امام را به یک پشتیبان سپردیم تا از این طریق آموزش ببینند و ارتقا پیدا کنند؛ یکی از وظایف این پشتیبان‌ها پیگیری مشکلات امامان و اقدامات آنها است؛ پشتیبان‌ها فعالیت امام‌ها را انعکاس می‌دهند و در موارد لزوم امامان به این واسطه راهنمایی می‌شوند که با الگوی امامت پیش روند.

حجت‌الاسلام عارفی نسب اضافه کرد: در هر منطقه بیش از سه امام موفق و نمونه داریم که تاکنون بیش از ۱۵ مستند از امامان برتر و موفق در مناطق علوی تهیه و از شبکه‌های استانی مختلف پخش شده است.

مدیر میز امامان علوی با اشاره به گستره فعالیت‌های امامان مناطق هدف علوی در عرصه‌های مختلف، گفت: اقدامات این امامان منحصر به برنامه‌های فرهنگی نبوده و در زمینه‌های آموزشی و تربیتی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و بررسی مشکلات و رفع اختلافات تا کنشگری‌های اجتماعی و فعالیت در عرصه فضای مجازی شاهد فعالیت مطلوب امامان مناطق علوی هستیم.

وی به آمارهایی از فعالیت‌های شبکه امامت فعال در مناطق هدف بنیاد علوی پرداخت و بیان داشت: برای نمونه در عرصه اقتصادی ۱۳۸۶ مورد کارآفرینی و ۱۹۳ اقدام در زمینه قرض الحسنه ثبت شده و یا در حوزه آسیب‌های اجتماعی شاهد ۵۰۸۸ اقدام در زمینه کاهش طلاق و ۱۵۸ مورد آزادی زندانیان هستیم و در راستای پیشگیری و مشاوره ترک اعتیاد نیز ۳۴۹۲ مورد اتفاق افتاده است.

حجت الاسلام عارفی نسب افزود: بخش دیگری از فعالیت‌های امامان مناطق هدف علوی در عرصه خانواده نیز نشان‌گر ۴۲۷۶ اقدام در زمینه جمعیت و فرزندآوری و ۲۲۴۱ مورد ازدواج آسان و ۷۶۷۶ مشاوره در حوزه خانواده است.

وی در پایان به نحوه جذب و استقرار و شرایط آن اشاره و عنوان کرد: علاقه مندان به جذب و استقرار در مناطق بنیاد علوی می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۵۹۱۰۰۹۶۵۰، داخلی میز امامان علوی تماس بگیرند و یا از طریق پیام رسان ایتا به آدرس @Arefi2255 اقدام فرمایند؛ همچنین به منظور ارتباط حضوری، می‌توانند به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های مناطق علوی مراجعه کنند. شرایط جذب نیز داشتن سطح دو، تلبس، تأهل و قبولی در مصاحبه است.