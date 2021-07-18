نشست هم اندیشی شهید امام پناه در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر میرمحمدیان ظهر امروز یک شنبه در تبریز گفت: این دوره آموزشی به میزبانی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و با هدف توانمندسازی امامان مناطق هدف بنیاد علوی و همایش آموزشی توجیهی شریکة امام استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل با حضور امامان جمعه این سه استان برگزار شد.

قائم مقام معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: این جلسه با هدف هم افزایی و هم اندیشی و اجرای فعالیت‌های میدانی به صورت آزمایشی در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

میر محمدیان در ادامه ضمن تاکید به اهمیت این دوره افزود: بزرگترین هدف این دوره این بود که طلبه‌ها با مسئولین شبکه امامت و راهیاران منطقه‌ای و استانی خود آشنا شوند تا بتوانند در مسیر درست حرکت جدی داشته باشند.

مدیر عامل بنیاد هدایت گفت: طرح امام محله در مناطق حاشیه‌ای، روستایی و مناطق بنیاد علوی در حال اجرا است.