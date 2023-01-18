به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید شهاب الدین حسینی در دیدار با اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به گستره موقوفات کشاورزی در استان، اظهار کرد: بسیاری از مزارع و باغات کشاورزی وقفی در آذربایجان شرقی طی سالهای گذشته مغفول مانده بود اما با نگرش جدید حجت الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف کشور، احیای این موقوفات شتاب گرفته است.
وی افزود: موقوفات مختلفی در بخش کشاورزی استان از زمینهای بایر زراعی گرفته تا منابع آبی و صنایع تبدیلی کشاورزی وجود دارند که میتوانیم با همکاری سازمان جهادکشاورزی استان این موقوفات را احیا کرده و از درآمد آنها در کنار اشتغالزایی و تقویت چرخههای تولید استان، برای کمک به نیازمندان طبق نیت واقفان خیراندیش استفاده کنیم.
وی با اشاره به ثبت بیش از ۱۵۰۰ وقف آب در استان، ادامه داد: موقوفات بخش دامپروری و شیلات از جمله پتانسیلهای مهم وقفی استان بوده و احیای قنوات مغفول نیز در دستورکار قرار دارد.
اکبر فتحی، رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نیز در ادامه از حمایت این سازمان برای احیای موقوفات کشاورزی استان خبر داد.
وی افزود: وجود قطعات کشاورزی بزرگ مقیاس که مغفول مانده و جزو موقوفات محسوب میشوند، بایستی مورد توجه احیا و بازگشت به چرخه تولید قرار بگیرد.
گفتنی است، حمایت از اخذ مجوزهای کشاورزی و ارائه تسهیلات برای اجرای پروژههای موقوفات کشاورزی از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.
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