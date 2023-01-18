به گزارش خبرنگار مهر، طاها زارعی دروازه بان سابق تیم فوتبال استقلال و تیم جوانان ایران در فصل ۱۵-۲۰۱۴ به دعوت باشگاه اسپورتینگ راهی پرتغال شد اما هیچگاه نتوانست در سطح اول لیگ این کشور ظاهر بشود. او پس از مدتی حضور در لیگ دسته دو پرتغال، به لیگ های دسته پایینتر رفت و امسال در تیم سوسنه در شهر پورتو بازی می کند.

روزنامه «ابولا» پرتغال در گزارشی به سرنوشت این بازیکن ایرانی پرداخت و نوشت: «طاها زارعی یکی از اولین بازیکنان ایرانی بود که وارد پرتغال شد و علایق گوناگونی را در بین ستارگان ایران برانگیخت. پس از طاها چند بازیکن ایرانیر دیگر به پرتغال آمدند. او در تیم های جوانان ایران و باشگاه استقلال بازی می کرد و در ۱۸ سالگی به پرتغال آمد. پرتغال یک مقصد عالی به نظر می رسید.

اما همه داستان ها پایان خوش طارمی را ندارند؛ بازیکنی که تا حد زیادی موفقترین ایرانی محسوب می شود و مجموعه ای از شایستگی ها او را به یک مرجع و الگو در لیگ پرتغال در خارج از کشور تبدیل می کند. طاها به قصد متقاعد کردن و حضور در تیم اسپورتینگ به پرتغال آمد. او در نهایت در تیم ناوال ماند. طاها از باشگاه های مختلف عبور کرد و امروز نماینده سوسنسه از پورتو است.»

زارعی در این خصوص به روزنامه پرتغالی گفت: فرصت پیش آمد تا با دعوت باشگاه اسپورتینگ به پرتغال بیایم. من می خواستم این تجربه را داشته باشم، آمدم و همه چیز را پشت سر گذاشتم. دوست داشتم چیزهای جدید را امتحان کنم و به دنبال زندگی متفاوتی بگردم. آرزو داشتم از پرتغال به قله فوتبال اروپا برسم، چون در لیگ ایران بازی می کردم و معتقد بودم که می توانم همه موفقیت ها را به دست بیاورم.

وی با اشاره به روحیه جنگندگی خود و تلاش برای رسیدن به یک تیم بهتر تاکید کرد: فقط یک پروژه دارم و آن این است که بدون توجه به جایی که هستم بهترین کار را انجام دهم. به این فکر می کنم که هر فصل بهترین های خود را ارائه دهم. من همچنان منتظر فرصتی هستم، دری باز به سوی اهداف دیگر. من باید ادامه بدهم، زیرا همیشه خوب کار کرده ام.

دروازه بان ایرانی شاغل در پرتغال تصریح کرد: فقط در چند ماه اول مشکل داشتم اما به سرعت توانستم زبان پرتغالی را یاد بگیرم و همه چیز آسان تر شد. من شروع کردم به تسلط به پرتغالی و بعداً به زبان انگلیسی. هنوز هم آرزو دارم که آینده ام را به عنوان دروازه بان در یک تیم برتر ببینم. ما همیشه به آنچه می خواهیم نمی رسیم، راه خدا می تواند متفاوت باشد. من همیشه جنگیدم، یاد گرفتم بهترین تلاشم را بکنم و منتظر فرصت باشم.

زارعی همچنین در خصوص موفقیت طارمی در تیم پورتو پرتغال و یادآوری اینکه چند بار با این بازیکن در شهر پورتو شام خورده است، اظهار کرد: از اینکه یک هم تیمی سابق را به این خوبی می بینم بسیار خوشحالم. او بازیکنی با ارزش است که در پرتغال همه کار کرده است. این باعث خوشحالی من است، این یک ایرانی است که موفق می شود، ارزش خود را نشان می دهد و برای اهداف بزرگ می جنگد. این گواه مطلق است که ایرانیان با شرایط تمرینی و مربیان بهتر می توانند در صدر اروپا باشند.

این دروازه بان تاکید کرد: من تیم پورتو را دوست دارم. از زمانی که در پرتغال بودم، این احساس را داشتم که چقدر خوب است که در آنجا بازی کنم. طارمی در این تیم خیلی خوب بازی می کند و گل می زند. امیدوارم به این روند ادامه دهد تا فوتبال ما را به دنیا نشان بدهد. خوب است که فردی مانند او موفق شود و درها را به روی ایرانیان دیگر باز کند.

زارعی با بیان اینکه دوست ندارد طارمی تیم پورتو را ترک کند، از این بازیکن در مقابل انتقاداتی که از او برای گرفتن پنالتی می شود هم دفاع کرد و گفت:این شیوه بازی و هنر طارمی است. او می تواند در محوطه جریمه پنالتی بگیرد.

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