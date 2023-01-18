به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی سنگری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه مسئولان باید قدر فرصت‌هایی که در اختیارشان گذاشته شده را به خوبی بدانند و آن را غنیمت بشمارند، اظهار کرد: عملکرد امروز ما زمینه ساز آبادانی یا خرابی آینده است لذا باید از همه ظرفیت‌ها برای خدمت به مردم استفاده شود.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به اینکه مسئولان به جای غنیمت باید به فکر خدمت شبانه روزی به مردم باشند، تصریح کرد: خدمت به مردم به عنوان یکی از اصول انقلاب باید سرلوحه کار همه مسئولان نظام قرار گیرد تا به اهداف ترسیم شده برسیم.

وی با تاکید بر تقویت جبهه انقلاب بیان کرد: تقویت جبهه انقلاب از طریق خدمت بی شائبه به مردم به ویژه محرومان میسر است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس هدف از ناآرامی‌های اخیر در کشور را بر هم زدن جو کشور و کشته سازی دانست و افزود: خوشبختانه بصیرت و هوشیاری و ولایتمداری مردم ایران مانع از به ثمر رسیدن نقشه‌های شوم دشمنان شد.

وی با تاکید بر شایسته سالاری در انتصابات بیان کرد: حمایت از افراد شایسته و پاکدست که دلسوزانه برای مردم و انقلاب کار می‌کنند باید جایگزین رفیق بازی‌ها شود.

احمدی با اشاره به اینکه دغدغه‌های حوزه درمان باید شناسایی و حل شود، گفت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در مناطق محروم و تجهیز بیمارستان‌های دولتی باید مورد توجه قرار گیرد.