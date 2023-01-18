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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۵۹

مشکلات ساپینتو بیشتر شد؛

خبر بد دروازه‌بان استقلال قبل از دیدار با سپاهان با انتشار یک عکس

خبر بد دروازه‌بان استقلال قبل از دیدار با سپاهان با انتشار یک عکس

دروازه بان تیم فوتبال استقلال با انتشار تصویری از وضعیت خود قبل از بازی با سپاهان مشکلات ساپینتو را بیشتر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از عصر پنجشنبه آغاز می شود که در حساس ترین دیدار تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مهمان تیم سپاهان خواهد بود.

این دیدار در شرایطی برگزار خواهد شد که استقلال دیدار رفت را به این تیم اصفهانی و مدعی واگذار کرده بود.

در آستانه دیدار این دو تیم سیدحسین حسینی دروازه بان شماره یک استقلال با انتشار یک استوری از مصدومیت خود و نرسیدن به دیدار حساس برابر سپاهان خبر داده است.

خبر بد دروازه‌بان استقلال قبل از دیدار با سپاهان با انتشار یک عکس

در غیاب حسینی که با انتشار این تصویر دیدار برابر سپاهان را از دست داده است، علیرضا رضایی دروازه بان دوم استقلال درون دروازه خواهد ایستاد.

کد مطلب 5685717

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