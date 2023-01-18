به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر از عصر پنجشنبه آغاز می شود که در حساس ترین دیدار تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مهمان تیم سپاهان خواهد بود.

این دیدار در شرایطی برگزار خواهد شد که استقلال دیدار رفت را به این تیم اصفهانی و مدعی واگذار کرده بود.

در آستانه دیدار این دو تیم سیدحسین حسینی دروازه بان شماره یک استقلال با انتشار یک استوری از مصدومیت خود و نرسیدن به دیدار حساس برابر سپاهان خبر داده است.

در غیاب حسینی که با انتشار این تصویر دیدار برابر سپاهان را از دست داده است، علیرضا رضایی دروازه بان دوم استقلال درون دروازه خواهد ایستاد.