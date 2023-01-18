رئیس کل دادگستری خواستار مصرف بهینه گاز در اصفهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در ادامه دور دوم بازدیدهای سرزده از حوزه‌های قضایی استان، به اتفاق دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و تنی چند از معاونان خود از حوزه قضایی شهرضا بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به مراجعین قرار گرفت.

وی در حاشیه این سفر روند رسیدگی به پرونده‌ها در این حوزه قضایی را رضایت‌بخش توصیف و تصریح کرد: با توجه به کمبود نیروهای قضایی و اداری در این شهرستان و همچنین وجود مشکل فضای فیزیکی، عملکرد دادگستری شهرستان شهرضا در امر رسیدگی به پرونده‌ها رضایت‌بخش است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: اقدامات مقدماتی در جهت توسعه فضای فیزیکی، تخصیص تجهیزات، منابع مالی و نیرو به این حوزه قضایی در دادگستری استان انجام شده و در آینده‌ای نزدیک با به ثمر نشستن این تلاش‌ها شاهد افزایش کیفیت و سرعت در رسیدگی‌ها خواهیم بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری در ادامه از تخصیص 31 نفر نیروی اداری و تعدادی نیروی قضایی جدید به دادگستری شهرضا خبر داد و گفت: از دوره‌های کارآموزی قضات که در حال برگزاری است تعدادی قاضی برای خدمت در دادگستری شهرضا در نظر گرفته خواهد شد همچنین مراحل جذب نیروهای اداری جدید که به دستگاه قضایی استان تخصیص داده شده به پایان رسیده است و با صدور مجوز شروع به کار آنها از سوی دولت، تعداد 31 نفر از این نیروها در دادگستری شهرضا مشغول به‌کار خواهند شد.

وی در ادامه آمار صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف شهرستان شهرضا در سال جاری را حدود 47 درصد اعلام و ابراز امیدواری کرد با تلاش رییس دادگستری، دادستان و مسئولان شورای حل اختلاف و با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های مذهبی و اجتماعی این شهرستان ، میانگین آمار صلح و سازش شورای حل اختلاف شهرضا در سال آینده به بیش از 50 درصد برسد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان همچنین بر حمایت دستگاه قضایی استان از سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت مصرف گاز و دیگر حامل‌های انرژی تاکید کرد.

وی در پایان با اشاره به این‌که استان اصفهان جزء استان‌های پرمصرف در زمینه مصرف گاز است از همه هم‌استانی‌ها خواست صرفه‌جویی و مدیریت بهینه مصرف گاز را جدی گرفته تا دیگر هموطنان در روزهای سرد زمستان با مشکل قطعی یا افت فشار گاز روبرو نشوند.