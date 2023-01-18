در فدراسیون کشتی آزاد و فرنگی نداریم/ هدف خوشحال کردن مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در جمع صمیمانه با ملی پوشان کشتی فرنگی ضمن خسته نباشید به آنها، بیان کرد: در کمپ تیم های ملی همه چیز به بهترین نحو مهیا و آماده شده است تا تمرینات آماده سازی خود را انجام دهید.

وی با بیان اینکه کار برای شما شروع شده است گفت: مرحله اول را شما پشت سر گذاشتید و مرحله دوم مسابقات رنکینگ کرواسی است. همه شما برای من یکسان هستید تا در کنار تشک با همه شما رفیق هستم اما روی تشک خودتان باید کشتی بگیرید.

دبیر به مسابقات بازی های آسیایی و جهانی اشاره کرد و گفت: درست است که این دو مسابقه در شهریور و مهر ماه برگزار می‌شود ولی از الآن کار شروع شده و باید با تمام وجودتان تلاش کنید.

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه شغل شما کشتی گرفتن است، تاکید کرد: خوب استراحت کنید، خوب فکر کنید، خوب تغذیه کنید که بتوانید مدال های متعددی بگیرید، ۲۲ ساعت سالم زندگی کنید تا دو ساعت تمرین خوب داشته باشید چون نسبت به این مملکت وظیفه دارید و با کسب مدال های رنگارنگ در رقابت های مختلف به وظیفه خود عمل می کنید.

وی با اشاره به اینکه تیم کشتی فرنگی در سال گذشته می توانست قهرمان جهان شود، گفت: باید این تیم امسال در صربستان قهرمان جهان شود چون لیاقتش را دارد همچنین در فدراسیون، کشتی آزاد و فرنگی نداریم ما همه را به یک چشم نگاه می کنیم و تنها یک کشتی داریم و هرچه کشتی آزاد دارد باید فرنگی هم داشته باشد و هر چی کشتی فرنگی دارد آزاد هم باید داشته باشد و در نهایت هدف همه ما خوشحال کردن مردم است.

دبیر به کشتی گیران تاکید کرد: یک ورزشکار باید سالم و منظم باشد تا موفق ظاهر شود و بتواند تعداد مدال های خود را افزایش دهد و می تواند مدال های بیشتری بگیرد همچنین از کادر فنی به خاطر تمام تلاش هایی که برای شما انجام میدهید تشکر می کنم.

رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: جوری زندگی کنید که تمام نشوید و سعی کنید بعد از دوران قهرمانی نیز برای مردم و جامعه و مملکت خود مفید باشید و به کشور خود خدمت کنید تا الگوی بسیار خوبی برای این جامعه و مردم باشید.

وی در پایان اظهار کرد: هر چه ارتباط بین خود و خدا را بیشتر و قوی تر کنید استرس شما کمتر می شود و در نهایت راه رسیدن به مدال های جهانی و المپیک برای شما هموار تر خواهد شد.