لشکری که شهید دقایقی ساخت پایه گذار حشدالشعبی در عراق شد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت فرمانده لشکر ۹ بدر، سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج اسماعیل دقایقی بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، سردار مسجدی، سردار فلاحی، در تالار بعثت واقع در مسجد جامع پیامبر اعظم (ص) شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.

سرلشکر سلامی در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: نام سردار بزرگ و خوشنام سردار شهید اسماعیل دقایقی نامی بزرگ و درخشان در تاریخ انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به رفاقت و همکاری نزدیک با شهید دقایقی گفت: شهید دقایقی یک مبارزه واقعی و تعلیم‌یافته مکتب بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی بود.

فرمانده کل سپاه گفت: سرود از شهید اسماعیل دقایقی تندیس کامل فضائل اخلاقی، معرفتی و عرفانی بود که همه این ویژگی‌ها در رفتار و اخلاق او عینیت یافته بود.

سرلشکر سلامی تصریح کرد: او در فهم و قدرت تفکر از سن دنیوی خود پیشی گرفته بود و هرگز گذشت زمان یاد و خاطره او را در ذهن و قلب ما کهنه نکرده است و ما او را زنده می‌دانیم.

فرمانده کل سپاه صبر خانواده‌های شهدا را اعجاز دانست و افزود: شهدا به آرزوی خود می رسند اما خانواده‌های محترم شهدا آرزو های خود را فدا می‌کنند که جا دارد از خانواده‌های محترم شهدا تجلیل کنیم.

سرلشکر سلامی ادامه داد: تنها فضائل اخلاقی نیست که شهید اسماعیل دقایقی را ستاره درخشان جبهه مقاومت کرده است او فرمانده ای قدرتمند و بنیان گذار سپاه قدرتمند ۹ بدر بود که توانست سپاهی قدرتمند تشکیل دهد و به سرعت با جاذبه‌های اخلاقی و رفتاری که داشت جز محبوبترین فرماندهان و مسئولان دفاع مقدس شد و لشکری که او ساخت پایه‌گذار یک حرکت عظیم و مؤثر یعنی حشد الشعبی در عراق شد که توانستند در عراق کارهای بزرگی را انجام دهند.

وی ادامه داد: آنها توانستند آتش فتنه تروریسم داعش را در عراق خاموش کنند و امروز به عنوان یک نیروی قدرتمند در عراق نقش آفرینی می‌کنند. ما همه یکی هستیم و اگر جه از لحاظ جغرافیایی فاصله دهیم قلب، روح، دین و هدفمان یکی است.

فرمانده کل سپاه افزود: حشد شعبی توانست شعله‌های آتش تکفیری را فرونشاند و ملت عراق را از شر این بلا نجات داد. و با متجاوزان آمریکایی برای دفاع از هویت عراق جنگیدند و امروز به عنوان یک نیروی بزرگ و قدرتمند در عراق ایفای نقش می‌کنند و با برادران نیروی قدس اخوت خود را حفظ کرده‌اند. ما همه قلباهیمان یکی است و دارای آرمان و آرزو و هویت یکسان هستیم.

رمانده کل سپاه عنوان کرد: تمام دیکتاتورهای عالم دست نشانده‌های دشمنان ما هستند و می‌خواهند با سرقت ثروت فرهنگی و هویت ملت‌ها سیطره کاملی را بر بلاد اسلامی تحمیل کند.

وی ادامه داد: امروز همه دشمنان و تمام یخزدگان سیاسی به میدان آمده‌اند. تصور می‌کردند می‌توانند نظام را بام شکل جدی مواجه کنند و آن را فرو بپاشند. در تاریخ ۴۴ ساله انقلاب و سایر بلاد اسلامی که در افق انقلاب اسلامی هماهنگ شدند چیزی جز شکست برای دشمن ثبت نشده است. تاریخ دشمن منظومه‌ای از شکست‌های مداوم است.

سردار سلامی تصریح کرد: هرچه دشمن بر طبل تهدید کوبید جز ناکامی چیزی عاید او نشد. به هم پیوستن اروپایی‌ها را همین امروز می‌بینید اما ملت ما آنقدر رشید و با صلابت عمل کرد که دوباره ناامیدی به درون قلب‌های دشمن کوچ کرد. باردیگر ملت ایران توانست در یک نبرد عظیم جهانی یک شکست قطعی به جبهه استکبار تحمیل کند.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌های شکنجه از آمریکا و اسرائیل صادر می‌شود و انگلیسی‌ها در هیچ سرزمینی نیست که نجنگیده باشند. در سرزمین ما چند میلیون انسان قحطی زده را کشتند و نظامی که بر اساس غارت دیگر ملت‌ها حیات خود را تثبیت کرده است نمی‌تواند درخشش یک ملت را ببیند.

سردار سلامی گفت: تروریسمی که امروز آنها آن را به ما نسبت می‌دهند مبتکر آن آمریکایی‌ها هستند. حاج قاسم را رسماً ترور کردند و به عهده گرفتند و سازمان منافقین را که ۱۷ هزار نفر را در ایران را کشت حمایت کردند. امروز ببینید در کدام کشور پناه گرفته است و چه کسانی حامی او هستند.

سردار سلامی اظهار داشت: ملت ایران آگاه است چون یک رهبر بزرگ دارد که دشمن را به زیبایی می‌شناسد و او می‌داند اگر همه آنها جمع شوند قدرت آفرینش یک مگس را ندارند. ما ایستاده‌ایم و راه شهدا را ادامه می‌دهیم و این ملت به واسطه شهدا زنده است.