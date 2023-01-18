امداد رسانی به عشایر گرفتار برف و کولاک در شهرستان سربیشه

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ثانی اظهار داشت: بر اثر بارش شدید برف عشایر منطقه حجت آباد شهرستان سربیشه که دچار مشکل شده بودند توسط نیروهای هلال احمر امدادرسانی شدند.

وی با بیان اینکه یک تیم امدادی چهار نفره جهت کمک به این افراد به منطقه اعزام شدند، افزود: در این راستا تعدادی بسته غذایی و نایلون بین دو خانوار عشایری منطقه توزیع شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سربیشه با اشاره به انتقال سرنشین خودروی گرفتار در برف بین روستاهای گلندر و نوغاب این شهرستان به محل امن، گفت: نیروهای امدادی هلال احمر در راستای رسیدگی به حوادث احتمالی به صورت شبانه روزی در پایگاه‌های امداد و نجات به صورت آماده باش کامل هستند.