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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۵۵

هلاکت ۲ تروریست داعش در استان الانبار عراق

هلاکت ۲ تروریست داعش در استان الانبار عراق

سرویس مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که ۲ تروریست داعش در کمین نیروهای عراقی در استان الانبار به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری رسمی عراق، سرویس مبارزه با تروریسم عراق در بیانیه ای اعلام کرد که ۲ تروریست داعش در کمین نیروهای عراقی در استان الانبار به هلاکت رسیدند.

بر اساس این بیانیه، نیروهای مبارزه با تروریسم عراق موفق شدند تروریست های داعش در کمین خود در منطقه «وادی حوران» گرفتار کنند که در این عملیات ۲ تروریست به هلاکت رسیدند.

گفتنی است، با وجود شکست داعش در عراق همچنان بقایای این گروه تروریستی در بخش‌هایی از استان‌های دیالی، نینوا، صلاح الدین، کرکوک و الانبار هر از گاهی با استفاده از اصل غافلگیری دست به تحرک و انجام عملیات‌های تروریستی کور علیه شهروندان و نظامیان عراقی می‌زنند.

در مقابل، نیروهای نظامی و امنیتی عراق هنوز برای پاکسازی کامل این مناطق از وجود عناصر تروریستی تلاش می‌کنند.

کد مطلب 5686256

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