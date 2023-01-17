سردار سلیمانی به شهیدی در سطح امت اسلامی و جهان تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، در مراسم اعطای جایزه جهانی شهید سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ادبیات مقاومت آغاز شد.

دبیر کل حزب الله لبنان در ابتدای اظهارات خود گفت: درباره مسائل لبنان در ۲ بخش صحبت خواهم کرد. بخش اول درباره انتخاب رئیس جمهور و بخش دوم درباره جلسه دولت پیرامون موضوع برق.

وی در ادامه افزود: شهدای بدر در طول تاریخ تبدیل به الگو شده اند و هنگام ذکر سایر شهدا، می‌گوئیم که اینها همانند شهدای بدر بودند، که بعدها نیز عنوان شهدای احد نیز به آنها اضافه شد. ویژگی رهبران شهید در طول تاریخ، جایگاه آنها در سرزمین و در میان ملت شأن و توانایی آنها در الهام بخشی است. همه شهدای نبردهای اسلام و شهدای معاصر، باعث تحقق پیروزی شدند. شهدا در لبنان، غزه، فلسطین، عراق، یمن و سوریه پیروزی و دستاوردها را محقق می‌سازند.

وی ادامه داد: برخی شهدا هستند که از زمان و مکان خود فراتر می‌روند و بر تمام بشریت تا قیام قیامت تأثیر می‌گذارند، شهید سلیمانی همان کسی است که از مکان خود فراتر رفت و تبدیل به شهیدی در سطح امت اسلامی و جهان شد و تأثیرگذاری او بر نسل‌های بعدی ادامه خواهد داشت.

دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه شهید سلیمانی فرمانده بزرگ محوری بود که با تروریست‌های داعش جنگید، اضافه کرد: وی فرماندهی بزرگ و اصلی در تحمیل شکست به داعش و «اسرائیل بزرگ» بود. جایی برای ترس در دل حاج قاسم سلیمانی وجود نداشت، با راه رفتن در میان گلوله‌ها و توپ‌ها به استقبال مرگ می‌رفت. روحیه، قدرت معنوی، شجاعت، فداکاری، ذهن راهبردی و خروج از روزمرگی‌های نبرد و ورود به درگیری در سطح راهبردی بخشی از مکتب ایشان بود. شهید سلیمانی قدرت معنوی محور مقاومت و فرماندهی بزرگ در نبرد با رژیم صهیونیستی بود.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: وظیفه ما این است که الگوسازی کنیم و برای همه نسل‌ها الهام بخش باشیم و برای این مهم نیاز به یک چنین فرماندهانی داریم، در بسیاری از عرصه‌ها باید زندگینامه فرماندهان شهید در سطح ملی احیا و یک ثروت معنوی و ملی بزرگ تشکیل شود و این ثروت نسل به نسل منتقل شود، البته ما این کار را به خاطر خود انجام می‌دهیم و نه به خاطر شهدا.

دبیرکل حزب الله افزود: شهید سلیمانی در سال‌های اخیر معروف شد اما دهه‌ها بخاطر مقاومت تلاش کرد و امروز وقتی ما به معرفی وی می‌پردازیم، الگویی الهام بخش و اسطوره‌ای را معرفی می‌کنیم. باید از تمام وسایل از جمله سخنرانی، نقاشی، مراسم، داستان و دیگر راه‌های معاصر و نوین استفاده کرد تا نام و تصویر شهدا در اذهان باقی بماند و در دمیدن روحیه قیام در امت تأثیرگذار باشد.

سید حسن نصرالله با تشکر از عوامل برگزاری مراسم اعطای جایزه جهانی شهید سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» و برندگان این مراسم، تصریح کرد: ما به تاکید بر الگوی فرمانده، الهام بخش، پرتلاش، اندیشمند و فداکار همچون حاج قاسم سلیمانی نیاز داریم و همچنان در قلب معرکه و نبرد هستیم.

همه خواستار پایان دادن به خلاء سیاسی در لبنان هستند

دبیرکل حزب الله درباره اوضاع لبنان هم گفت: ما اقدام برخی مراجع مذهبی در فشار سیاسی و رسانه‌ای به گروه‌های سیاسی مجلس نمایندگان به منظور تسریع در انتخاب رئیس جمهور را درک می‌کنیم اما باید به عدم اقدامات تحریک آمیز طایفه ای هم توجه داشته باشیم. همه خواستار پایان دادن به خلاء سیاسی به منظور تشکیل دولت و بازگشت امور به روند طبیعی خود هستند. توصیف حقیقی وضعیت امروز این هست که فراکسیون‌های پارلمانی متعددی وجود دارند اما کسی از اکثریت برخوردار نیست. این حق طبیعی ماست که بگوییم رئیس جمهوری می‌خواهیم که از پشت به مقاومت خنجر نزند. ضمن اینکه حق طبیعی هر گروهی است که بگوید رئیس جمهور نزدیک به حزب الله را نمی‌خواهد.

مشکل برق و سوخت در لبنان

سید حسن نصرالله با بیان اینکه ایران می‌تواند به حل مشکل برق در لبنان کمک کند و تماس‌هایی با مقامات ایران در این خصوص انجام شده است، افزود: چند ماه پیش به ما گفته شد که به مدت ۶ ماه سوخت را از ایران برای افزایش ساعات برق رسانی به ۸ ساعت تأمین کنیم و لبنان با این کار روی ریل قرار می‌گرفت. ما ابتکار عمل را به دست گرفتیم و با ایران تماس گرفتیم و آنها با درخواست لبنان برای تأمین سوخت موافقت کردند و امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه نیز این موضوع را در بیروت تأیید کرد.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد: ایران از فناوری هسته‌ای و صنایع پیشرفته برخوردار است. من مجدداً به شما می گویم که مساعدت ایران در این زمینه همچنان پابرجاست و این آمریکاست که از آن ممانعت می‌کند. آمریکایی‌ها از اجرای طرح و پیشنهاد ایران ممانعت کردند و به مقامات لبنان اطلاع دادند که قبول طرح ایران، خط قرمز است و ممکن است تهدیداتی هم انجام داده باشند.

وی ادامه داد: ما از فرصت برای حل بحران سوخت برخوردار هستیم و شما ای متحدان آمریکا از رابطه خود با این کشور استفاده کنید تا سوخت ایران را مستثنی کنید. ولی فقیه به ما به عنوان کسانی که از حق حاکمیت برخودار هستند می‌نگرد و این مقوله هر روز در حال اثبات است، حالا شما بگویید که در نزد آمریکا و عربستان و خارج نشینان فردی دارای حق حاکمیت هستید یا بنده یا ابزار یا چه چیزی؟

دبیرکل حزب الله افزود: ما قبل از خلاء ریاست جمهوری تلاش‌های زیادی برای تشکیل دولت انجام دادیم و آبرو خرج کردیم اما نتیجه عدم تشکیل دولت بود. برخی کارشناسان حقوقی مسلمان و مسیحی معتقد به قانونی بودن تشکیل جلسات دولت پیشبرد امور هستند و برخی کارشناسان مسلمان و مسیحی چنین اعتقادی ندارند اما اکثریت، معتقد به قانونی بودن تشکیل جلسات آن درباره موضوعات مهم هستند.

سید حسن نصرالله گفت: اعتقاد قانونی ما این است که دولت پیشبرد امور می‌تواند برای اتخاذ تصمیم در حد موضوعات مهم و ضروری که نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت، تشکیل جلسه دهد. اگر ما در جلسه هیأت وزیران شرکت نمی‌کردیم تمام ایادی رسانه‌ای و سیاسی و نویسندگان مزدبگیر هفته‌ها چنین القا می‌کردند که حزب الله درباره رساندن داروهای سرطان و دیالیز اختلال ایجاد می‌کند و مسئولیت پر شدن روستاها و شهرها از زباله متوجه آن است.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد: ما به منظور حل مشکل برق، به حضور در جلسه هیأت وزیران پایبند بودیم و در صورت بررسی دیگر موضوعات در جلسه هیأت وزیران، حضور یا عدم حضور ما چالشی برای کسی نیست. ما خواستار زیر پا نهادن نظم، قانون، آئین نامه و شراکت‌ها نیستیم و می‌خواهیم که موضوع مهم برای مردم لبنان از طریق راه‌های موجود حل شود. ما به مسئولیت اخلاقی خود در مقابل مردم عمل می‌کنیم و در این خصوص صف بندی و سنگربندی وجود ندارد.