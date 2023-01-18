به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هواشناسی استان سمنان، پایداری فعالیت سامانه جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها در برخی نقاط استان سمنان را به دنبال داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان عصر چهارشنبه با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشی پس از چندروز در استان پایدار شد که این مساله سکون جوی را به همراه دارد، گفت: افزایش غلظت آلاینده‌ها در نیمه غربی و بخش‌های صنعتی استان سمنان بیشتر به چشم خواهد آمد.

ایرج مصطفوی تاکید کرد: کاهش کیفیت هوا از دیگر آثار پایدار شدن فعالیت سامانه جوی در روزهای آینده در استان سمنان خواهد بود.

وی ادامه داد: بر این اساس، پرهیز از حضور در فضای باز به ویژه برای گروه‌های حساس، سالمندان و خردسالان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی و پرهیز از ورزش و فعالیت‌های بدنی در فضای باز و کوهنوردی، مهمترین توصیه‌های هواشناسی استان سمنان برای روزهای آینده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان به افزایش تدریجی دمای هوا تا روزهای پایانی این هفته در بیشتر شهرهای استان اشاره و اضافه کرد: از پنجشنبه تا شنبه آینده در ارتفاعات و نواحی شمالی استان بارش حفیف برف و باران دور از انتظار نیست.

مصطفوی کمینه و بیشینه دمای هوای شهر سمنان را امروز منفی یک و ٩ درجه سانتیگراد عنوان کرد و ابراز داشت: سردترین بخش استان سمنان امروز منطقه فرودگاه شاهرود با هشت درجه سانتیگراد زیرصفر خواهد بود و شهر شهمیرزاد نیز دمای پنج درجه زیرصفر را در پیش دارد.