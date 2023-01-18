بارگیری تعداد ۳۰۰ تخته پتو به مناطق زلزله زده خوی

سجاد اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام نجاتگران جمعیت هلال احمر ماکو گفت: تعداد ۳۰۰ تخته پتو از انبار امدادی هلال احمر ماکو جهت ارسال به مناطق زلزله زده شهرستان خوی با همکاری فرمانداری و شهرداری ماکو ارسال شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر ماکو با اشاره به اینکه، ماکو به عنوان شهرستان معین خوی است، افزود: از اولین ساعات رخداد زمین لرزه ۵.۴ امروز ۲۸ دی ماه در خوی امدادگران این جمعیت آمادگی خود را برای حضور در این شهرستان به هلال احمر خوی اعلام کردند.

وی ادامه داد: نجاتگران هلال احمر ماکو در قالب دو تیم تخصصی امداد و نجات جهت امدادرسانی به مناطق زلزله زده خوی اعزام شدند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۴ دهم ریشتر چهارشنبه ۲۸ دی ماه در ساعت ۱۳ و ۳۸ دقیقه در عمق ۱۲ کیلومتری حوالی خوی در آذربایجان غربی به وقوع پیوست که این زمین لرزه در ۹ کیلومتری خوی، ۳۵ کیلومتری ایواوغلی آذربایجان غربی و ۳۸ کیلومتری زرآباد در آذربایجان شرقی رخ داد.