به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی شامگاه چهارشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران، اظهار کرد: تغییر و تحول اراضی ملی در روستاهای گیلان سابقه طولانی دارد.
وی از تحویل نقشههای طرح هادی ۸۰ روستای مسئله دار فومن به منابع طبیعی جهت واگذاری خبر داد و افزود: از ۱۰۱ روستای دارای اراضی ملی فومن، نقشه طرح هادی ۸۰ روستا تحویل منابع طبیعی شده و مابقی هم در حال انجام است.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره مشکلات و چالشهای پیش روی واگذاری اراضی ملی روستاها، بیان کرد: بعد از واگذاریها از سوی منابع طبیعی به بنیاد مسکن بر روند انتقال سند هم تسریع بخشیده شود.
دائمی با بیان اینکه تاکنون از سوی منابع طبیعی فقط ۶ روستا برای تغییر و تحول ابلاغ شده است، گفت: سرعت بخشی کارها از سوی منابع طبیعی در واگذاریها به تسریع روند کار کمک میکند.
تغییر و تحول ۲۸ روستای گیلان در آینده نزدیک
سرخوش کرم زاده سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان نیز اظهار کرد: گره گشایی مشکلات روستاییان رویکرد دولت سیزدهم و مورد تاکید مجموعه مدیریتی استان است.
وی با اشاره به قرارگیری برخی مناطق روستایی در اراضی ملی، افزود: واگذاریها اراضی با هماهنگی و معرفی بنیاد مسکن و دیگر دستگاهها در حال انجام است.
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از تغییر و تحول ۲۸ روستای این استان خبر داد و اضافه کرد: از این ۲۸ روستا، اکثر روستاها تغییر و تحول و واگذاریها انجام شده و ۵ روستا تا کمتر از ۱۰ رور دیگر به مرحله واگذاری میرسد.
کرمزاده ادامه داد: تا زمانی که نقشه طرح هادی روستاها به منابع طبیعی داده نشود عملاً هیچ کاری امکان پذیر نیست.
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