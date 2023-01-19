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۲۹ دی ۱۴۰۱، ۷:۱۶

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان مطرح کرد؛

تحویل نقشه‌های طرح هادی ۸۰ روستای مسئله دار فومن به منابع طبیعی

تحویل نقشه‌های طرح هادی ۸۰ روستای مسئله دار فومن به منابع طبیعی

رشت- مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از تحویل نقشه‌ طرح هادی ۸۰ روستای مسئله دار فومن به منابع طبیعی برای واگذاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی شامگاه چهارشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران، اظهار کرد: تغییر و تحول اراضی ملی در روستاهای گیلان سابقه طولانی دارد.

وی از تحویل نقشه‌های طرح هادی ۸۰ روستای مسئله دار فومن به منابع طبیعی جهت واگذاری خبر داد و افزود: از ۱۰۱ روستای دارای اراضی ملی فومن، نقشه طرح هادی ۸۰ روستا تحویل منابع طبیعی شده و مابقی هم در حال انجام است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره مشکلات و چالش‌های پیش روی واگذاری اراضی ملی روستاها، بیان کرد: بعد از واگذاری‌ها از سوی منابع طبیعی به بنیاد مسکن بر روند انتقال سند هم تسریع بخشیده شود.

دائمی با بیان اینکه تاکنون از سوی منابع طبیعی فقط ۶ روستا برای تغییر و تحول ابلاغ شده است، گفت: سرعت بخشی کارها از سوی منابع طبیعی در واگذاری‌ها به تسریع روند کار کمک می‌کند.

تغییر و تحول ۲۸ روستای گیلان در آینده نزدیک

سرخوش کرم زاده سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان نیز اظهار کرد: گره گشایی مشکلات روستاییان رویکرد دولت سیزدهم و مورد تاکید مجموعه مدیریتی استان است.

وی با اشاره به قرارگیری برخی مناطق روستایی در اراضی ملی، افزود: واگذاری‌ها اراضی با هماهنگی و معرفی بنیاد مسکن و دیگر دستگاه‌ها در حال انجام است.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از تغییر و تحول ۲۸ روستای این استان خبر داد و اضافه کرد: از این ۲۸ روستا، اکثر روستاها تغییر و تحول و واگذاری‌ها انجام شده و ۵ روستا تا کمتر از ۱۰ رور دیگر به مرحله واگذاری می‌رسد.

کرم‌زاده ادامه داد: تا زمانی که نقشه طرح هادی روستاها به منابع طبیعی داده نشود عملاً هیچ کاری امکان پذیر نیست.

کد مطلب 5686417

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