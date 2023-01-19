به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی میرزاپور از ثبت نام سی و هفتمین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره در ۹ بخش و ۴۰ رشته به صورت شفاهی و کتبی، با موضوعات قرآن و عترت برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در موضوعاتی در زمینه آوایی، معارفی، پژوهشی، فناوری، هنری، ادبی، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و نوآفرینی برگزار می‌شود.

میرزاپور تصریح کرد: حوزه‌های آوایی جشنواره شامل رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ پنج جز اول، حفظ ۱۰ جز اول، حفظ ۲۰ جز اول، حفظ کل و مداحی (ویژه آقایان و بانوان) و نیز اذان و تواشیح و همخوانی (ویژه آقایان) است.

وی اضافه کرد: بخش معارفی شامل رشته‌های حفظ و مفاهیم احادیث اهل بیت (ع)، آشنایی با سیره معصومین (ع)، مفاهیم نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه، حفظ و مفاهیم قرآن کریم، آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم و احکام است.

مدیر فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا بیان کرد: ب خش پژوهشی شامل رشته‌های بررسی و نقد کتاب، مقاله‌نویسی و تلخیص کتاب، بخش فناوری شامل رشته‌های تولید نرم‌افزار و اپلیکیشن و کانال شبکه‌های مجازی، بخش هنری شامل رشته‌های خوشنویسی، نقاشی، عکاسی، تذهیب، معرق و منبت، فیلم کوتاه، طراحی پوستر است.

وی با بیان اینکه بخش ادبی شامل شعر، داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی است، گفت: بخش نهج البلاغه شامل رشته‌های مقاله نویسی، معارف نهج البلاغه (کتبی) و حفظ فرازهای نهج البلاغه است.

میرزاپور افزود: همچنین بخش صحیفه سجّادیه: شامل مقاله نویسی، معارف صحیفه سجادیه، حفظ فرازهای صحیفه، دعاخوانی صحیفه و بخش نوآفرینی قرآنی (استارت آپ‌های قرآنی) در رشته ایده شو (ایده پردازی نوآفرینی قرآنی) خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام صرفاً از طریق سامانه وزارت علوم امکان پذیر است، تصریح کرد: مهلت ثبت نام و همچنین ارسال آثار در بخش‌های مختلف به دبیرخانه دانشگاه فقط تا پایان دی ماه جاری و آدرس دبیرخانه برای ارسال آثار به صورت حضوری در ساختمان خانه فرهنگ دانشگاه (آقای مسعودیان) است.

میرزاپور اضافه کرد: به نفرات برتر هر رشته در هر یک از مراحل دانشگاهی، سراسری و ملی جوایز ارزنده نقدی اهدا می‌شود و به کلیه شرکت کنندگان، لوح تقدیر و یادبود شرکت در مسابقات تقدیم خواهد شد.

وی بیان کرد: علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت سی و هفتمین دوره جشنواره قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سراسر کشور به آدرس http://quran۳۷.dmsrt.ir/ مراجعه کنند.