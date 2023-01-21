اردوی تیروکمان موفق و اثربخش بود/ ورزش کیش ظرفیت بالایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شعبانی بهار در بازدید از اردوی تیم ملی تیر و کمان در جزیره کیش گفت: اردوی کیش با کیفیت بسیار خوب و در محیط بسیار مناسبی که سازمان منطقه آزاد کیش فراهم کرده بود برگزار شد و بسیار مورد پسند و استقبال مربی کره ای تیم ملی قرار گرفت.

شعبانی بهار در خصوص احداث سایت جدید تیراندازی با کمان در جزیره کیش گفت: خوشبختانه با حمایت های سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش شرایط برای احداث یک سایت جدید با استاندارهای قهرمانی فراهم شده است که می تواند بستری برای برگزاری رویدادهای مهم آسیایی و جهانی در این منطقه باشد.

عضو هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: تمرینات تیم ملی به طور منظم در دو نوبت صبح و شب در حال انجام است و با برنامه خوبی که از سوی مربی کره ای طراحی شده شاهد افتخارآفرینی قهرمانان کشورمان در رویدادهای بین المللی پیش رو خواهیم بود.